Этим специалистам готовы платить более 200 тысяч рублей в месяц. Кто они?

Posted 19 января, 08:20
Published 19 января, 08:20
Modified 19 января, 08:48
Updated 19 января, 08:48
Размер предлагаемой заработной платы данных специалистов превышает 100 тысяч рублей, сообщили в департаменте труда и занятости региона.
Самую высокую зарплату предлагают мастеру буровой — 249 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка находится производитель работ в промышленности (прораб) — 240 тысяч рублей ежемесячно. На третьем военнослужащие по контракту — 226 тысяч рублей в месяц.
Далее идут инженеры по ремонту с зарплатой 210 тысяч рублей, торговые представители и геологи с заработком 150 тысяч и 140 тысяч рублей, инженеры-механики с заработной платой 127 тысяч рублей.
В целом по данным на 1 января 2025 года в Тюменской области зарегистрировано 1,8 тысячи безработных, открыто более 20,9 тысячи вакансий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам десяти месяцев 2024 года размер среднего заработка превысил 80 тысяч рублей, что на 16% больше аналогичных показателей 2023 года.