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Posted 19 января, 08:20

Published 19 января, 08:20

Modified 19 января, 08:48

Updated 19 января, 08:48

В Тюмени озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий января 2025 года

Этим специалистам готовы платить более 200 тысяч рублей в месяц. Кто они?

19 января 2025, 08:20
Фото: 1MI.

В Тюмени озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий января 2025 года

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий января 2025 года. В список вошли инженеры, военнослужащие, геологи, инженеры-механики.

Размер предлагаемой заработной платы данных специалистов превышает 100 тысяч рублей, сообщили в департаменте труда и занятости региона.

Самую высокую зарплату предлагают мастеру буровой — 249 тысяч рублей. На втором месте по уровню заработка находится производитель работ в промышленности (прораб) — 240 тысяч рублей ежемесячно. На третьем военнослужащие по контракту — 226 тысяч рублей в месяц.

Далее идут инженеры по ремонту с зарплатой 210 тысяч рублей, торговые представители и геологи с заработком 150 тысяч и 140 тысяч рублей, инженеры-механики с заработной платой 127 тысяч рублей.

В целом по данным на 1 января 2025 года в Тюменской области зарегистрировано 1,8 тысячи безработных, открыто более 20,9 тысячи вакансий.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам десяти месяцев 2024 года размер среднего заработка превысил 80 тысяч рублей, что на 16% больше аналогичных показателей 2023 года.

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