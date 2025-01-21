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Posted 21 января, 06:57

Published 21 января, 06:57

Modified 21 января, 06:59

Updated 21 января, 06:59

В Тюмени мошенники зазывают горожан на фейковый сайт службы занятости

В Тюмени мошенники зазывают горожан на фейковый сайт службы занятости

21 января 2025, 06:57
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Аферисты рассылают жителям региона сообщения о фейковых сайтах и вакансиях, размещаемых якобы центром занятости населения.

В департаменте труда и занятости Тюменской области предупреждают: сайт центр-занятости-тюмень.рф и опубликованные там вакансии не имеют никакого отношения к государственной службе занятости.

«Все вакансии, находящиеся в базе данных службы занятости, размещены только на портале „Работа России“. Будьте бдительны», — подчеркивают в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что до Тюмени дошла волна мошенничества с домовыми чатами. Жителям рассылают QR-коды для перехода в чат, с помощью которых воруют аккаунты в Telegram.

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