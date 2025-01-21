В Тюмени мошенники зазывают горожан на фейковый сайт службы занятости

Posted 21 января, 06:57
Published 21 января, 06:57
Modified 21 января, 06:59
Updated 21 января, 06:59
В департаменте труда и занятости Тюменской области предупреждают: сайт центр-занятости-тюмень.рф и опубликованные там вакансии не имеют никакого отношения к государственной службе занятости.
«Все вакансии, находящиеся в базе данных службы занятости, размещены только на портале „Работа России“. Будьте бдительны», — подчеркивают в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что до Тюмени дошла волна мошенничества с домовыми чатами. Жителям рассылают QR-коды для перехода в чат, с помощью которых воруют аккаунты в Telegram.