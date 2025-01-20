Власти рассказали, кому в Тюмени платят меньше 25 тысяч рублей

Posted 20 января, 05:45
Published 20 января, 05:45
Modified 20 января, 05:51
Updated 20 января, 05:51
По данным департамента труда и занятости, заработная плата этих специалистов не превышает 23 тысяч рублей. К примеру почтальону в Тюменской области готовы платить 22,4 тысячи рублей, машинисту по стирке одежды — 22,9 тысячи рублей, сельхозрабочему — 22,1 тысячи рублей. На такой же заработок, 22,1 тысячи рублей, может рассчитывать варщик асфальтовой массы, 22,2 тысячи рублей обещают платить ежемесячно рабочему по подготовке спецпродукта.
Также в топ самых низкооплачиваемых вакансий января вошли рекламный агент, инструктор, дворник, уборщик территорий, буфетчик, транспортерщик, контролер, сторож, ассистент, государственный налоговый инспектор, кассир, чей ежемесячный заработок не превышает 24 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых высокооплачиваемых вакансий января вошли прорабы, мастер буровой и военнослужащие. Размер их заработной платы превышает 200 тысяч рублей в месяц.