nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 05:45

Published 20 января, 05:45

Modified 20 января, 05:51

Updated 20 января, 05:51

Власти рассказали, кому в Тюмени платят меньше 25 тысяч рублей

20 января 2025, 05:45

Власти назвали самые низкооплачиваемые вакансии в Тюменской области

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых низкооплачиваемых вакансий января 2025 года. В список вошли почтальоны, машинисты по стирке и ремонту одежды, рабочий сельскохозяйственного производства.

По данным департамента труда и занятости, заработная плата этих специалистов не превышает 23 тысяч рублей. К примеру почтальону в Тюменской области готовы платить 22,4 тысячи рублей, машинисту по стирке одежды — 22,9 тысячи рублей, сельхозрабочему — 22,1 тысячи рублей. На такой же заработок, 22,1 тысячи рублей, может рассчитывать варщик асфальтовой массы, 22,2 тысячи рублей обещают платить ежемесячно рабочему по подготовке спецпродукта.

Также в топ самых низкооплачиваемых вакансий января вошли рекламный агент, инструктор, дворник, уборщик территорий, буфетчик, транспортерщик, контролер, сторож, ассистент, государственный налоговый инспектор, кассир, чей ежемесячный заработок не превышает 24 тысяч рублей.

Тюменским строителям готовы платить 500 тысяч рублей за работу на Донбассе и в Египте
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых высокооплачиваемых вакансий января вошли прорабы, мастер буровой и военнослужащие. Размер их заработной платы превышает 200 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
Тюменская учительница лишилась квартиры и машины после одного телефонного звонкаТюменская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступностиТоп-5 самых опасных улиц Тюмени: почему здесь чаще всего случаются аварии?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика