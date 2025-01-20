Власти рассказали, кому в Тюмени платят меньше 25 тысяч рублей

По данным департамента труда и занятости, заработная плата этих специалистов не превышает 23 тысяч рублей. К примеру почтальону в Тюменской области готовы платить 22,4 тысячи рублей, машинисту по стирке одежды — 22,9 тысячи рублей, сельхозрабочему — 22,1 тысячи рублей. На такой же заработок, 22,1 тысячи рублей, может рассчитывать варщик асфальтовой массы, 22,2 тысячи рублей обещают платить ежемесячно рабочему по подготовке спецпродукта.