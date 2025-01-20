Топ-5 самых опасных улиц Тюмени: почему здесь чаще всего случаются аварии?

В Тюмени составили перечень наиболее опасных участков дорог по итогам 2024 года. В этот список вошли улицы Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября. Согласно информации от экспертов «Ингосстрах», на этих улицах произошло наибольшее количество аварий. Этот результат вполне ожидаем, так как эти главные улицы города ежегодно становятся лидерами по числу ДТП. Как рассказал «Нашему городу» тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, дело здесь не в протяженности, а в особенностях каждой из улиц.