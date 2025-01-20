Топ-5 самых опасных улиц Тюмени: почему здесь чаще всего случаются аварии?

Posted 20 января, 05:15
Published 20 января, 05:15
Modified 20 января, 05:17
Updated 20 января, 05:17
В Тюмени составили перечень наиболее опасных участков дорог по итогам 2024 года. В этот список вошли улицы Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября. Согласно информации от экспертов «Ингосстрах», на этих улицах произошло наибольшее количество аварий. Этот результат вполне ожидаем, так как эти главные улицы города ежегодно становятся лидерами по числу ДТП. Как рассказал «Нашему городу» тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, дело здесь не в протяженности, а в особенностях каждой из улиц.
«Уже неоднократно отмечалось, что дорожное развитие Тюмени отстает от общегородского. Некоторые решения, выбранные для участков дорог не соответствует текущему трафику, вл многих местах требуется реорганизация или разгрузка путем возведения развязок», — говорит специалист.
Отметим, что по данным городской администрации, по Тюмени разъезжают более 500 тысяч автомобилей. Этот показатель регулярно растет, повышая нагрузку на транспортные артерии города.
В списке самых аварийных улиц города регулярно оказываются пять магистралей: Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября. Эти улицы отличаются высокой интенсивностью движения, сложной транспортной обстановкой и рядом факторов, которые увеличивают риск аварий. Но о каждой по порядку.
Улица Мельникайте — одна из главных транспортных артерий Тюмени, связывающая несколько крупных районов. Более того, ее в последние годы пытаются сделать магистралью непрерывного движения. Однако пока о непрерывности движения говорить рано.
«Она перегружена транспортом в часы пик, что, как показывает практика, становится основной причиной аварий. Замедленное движение приводит к увеличению числа мелких аварий, таких как столкновения „бампер в бампер“. Часто аварии вызваны неудачным и даже наглым выездом на Мельникайте со второстепенных улиц», — объясняет Мельников.
Также типичными авариями для Мельникайте считаются: столкновения на перекрёстках, аварии из-за перестроения на высокой скорости, столкновения при выезде с парковок.
Улица Республики проходит через центр города и пересекает множество оживлённых кварталов. Это также одна из самых загруженных улиц, где перемешиваются автомобили, общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты.
«На центральных участках улицы скорость потока снижается из-за большого количества светофоров и пешеходных переходов. Но основной потом аварий — пересечение с улицами Мельникайте и Пермякова, это буквально самые загруженные узлы города», — говорит комиссар.
Типичные аварии для улицы Республики: столкновения на светофорах, наезды на пешеходов, ошибки в определении приоритета проезда. Также здесь часто происходят аварии с участием общественного транспорта.
Пермякова — это ключевая улица, связывающая жилые районы с центральной частью города. Здесь расположено множество магазинов, офисов и жилых домов, что привлекает большой поток машин и пешеходов.
«В часы пик движение становится медленным, что приводит к авариям при перестроении. Усложняют ситуацию и водители часто останавливаются вдоль обочин, создавая препятствия для других участников движения», — говорит Мельников.
Типичные аварии: боковые столкновения при перестроении, ДТП с припаркованными автомобилями, наезды на пешеходов.
Федюнинского — одна из основных магистралей города, где интенсивное движение сочетается с высоким скоростным режимом. К тому же на этой улице аж три кольца.
«Пересечения на кольцах с улицами Мельникайте и Пермякова становятся зонами повышенной аварийности. Водители часто выезжают на магистраль без учёта главного потока, что приводит к столкновениям», — объясняет эксперт.
Также многие водители нарушают скоростной режим, что увеличивает вероятность тяжёлых ДТП. Типичные аварии: лобовые столкновения, аварии при перестроении на высокой скорости, столкновения с грузовым транспортом.
Эта улица соединяет центр города с промышленными районами и пригородами, что делает её популярной среди транзитного транспорта.
«Некоторые участки дороги недостаточно широкие для интенсивного движения, что приводит к заторам и авариям. Узкие обочины и плотная застройка здесь снижают обзор для водителей», — указывает комиссар.
Типичные аварии: столкновения при обгоне, аварии с участием автобусов, наезды на пешеходов.
Общие причины высокой аварийности на перечисленных улицах:
Для повышения безопасности на этих улицах, по мнению комиссара, необходимо пересмотреть режим работы светофоров и добавить больше надземных или подземных пешеходных переходов. Также, для снижения аварийности стоит активнее сроить развязки для упрощения системы разъезда машин в этих транспортных узлах. Стоит и организовать дополнительные парковочные зоны, чтобы исключить остановку транспорта вдоль обочин.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что суд в Тюмени вынес приговор в отношении местного жителя, попавшего в ДТП на самокате. В момент аварии мужчина был пьян.