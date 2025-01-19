Тюменским строителям готовы платить 500 тысяч рублей за работу на Донбассе и в Египте

По данным экспертов, за 60-дневную вахту на Донбассе разнорабочим и строителям предлагали заработок до 500 тысяч. 1 миллион рублей могли заработать инженеры и строители за 90-дневную вахту в Египте, за аналогичную работу в Сочи работодатели предлагали зарплату до 350 тысяч рублей за месяц.