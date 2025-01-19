Тюменским строителям готовы платить 500 тысяч рублей за работу на Донбассе и в Египте

Posted 19 января, 04:35
Published 19 января, 04:35
Modified 19 января, 04:37
Updated 19 января, 04:37
По данным экспертов, за 60-дневную вахту на Донбассе разнорабочим и строителям предлагали заработок до 500 тысяч. 1 миллион рублей могли заработать инженеры и строители за 90-дневную вахту в Египте, за аналогичную работу в Сочи работодатели предлагали зарплату до 350 тысяч рублей за месяц.
Среди не вахтовых вакансий массового найма максимальные заработные платы публиковали для водителей-дальнобойщиков — до 300 тысяч рублей, каменщиков — до 280 тысяч, сварщиков и автоэлектриков — до 260 тысяч. Среди вакансий офисных работников наибольшую заработную плату обещали менеджеру по продукту — 450 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в тюменских компаниях перестанут расти зарплаты. По прогнозам экспертов рынка труда, исключением станут лишь предприятия, специализирующиеся на таких востребованных сферах, как IT, добыча сырья и сельское хозяйство.