Тюменская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступности

Лидером рейтинга является Чеченская Республика. Здесь в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия и Дагестан. Самыми неблагополучными признаны Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в минувшем году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.