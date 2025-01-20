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Posted 20 января, 04:33

Published 20 января, 04:33

Modified 20 января, 09:43

Updated 20 января, 09:43

Тюменская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступности

Тюменская область вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступности

20 января 2025, 04:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Преступления
Тюменская область заняла 51 место в рейтинге регионов по уровню преступности. Такие данные представили аналитики РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По числу преступлений Тюменская область обогнала Москву (10 место) и Санкт-Петербург (26 место). Согласно данным рейтинга, в регионе было зарегистрировано более 148 преступлений на 10 тысяч жителей, в том числе более 50 тяжких и особо тяжких.

Фото: РИА Новости

Среди регионов УрФО самой благополучной по преступности является Свердловская область — она занимает 24 место рейтинга (114 преступлений на 10 тысяч жителей). Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ (39 место и 129,5 преступлений на 10 тысяч жителей). Югра, Курганская и Челябинская области занимают 52, 58 и 62 места соответственно.

Лидером рейтинга является Чеченская Республика. Здесь в 2024 году было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия и Дагестан. Самыми неблагополучными признаны Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в минувшем году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

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Ранее «Наш Город» писал, что более 1,4 миллиарда рублей отдали в 2024 году жители Тюменской области мошенникам. Жертвами аферистов стали около 3,5 тысячи человек.

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