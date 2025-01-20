Тюменская учительница лишилась квартиры и машины после одного телефонного звонка

Напомним, история обмана тюменского педагога длится с июля 2024 года. А все началось с того, что 2 июля ей позвонили по телефону якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что ее аккаунт на Гослугугах взломан, его требуется срочно защитить. Позже аферисты ее убедили продать автомобиль и квартиру псевдопокупателям с целью «защиты имущества от мошенников», заставили взять в кредит 1,2 миллиона рублей. Все деньги с продажи автомобиля и недвижимости, а также оформленные в кредит в банках, она отдала мошенникам