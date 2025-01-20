Тюменская учительница лишилась квартиры и машины после одного телефонного звонка

Posted 20 января, 05:09
Published 20 января, 05:09
Modified 20 января, 05:11
Updated 20 января, 05:11
Напомним, история обмана тюменского педагога длится с июля 2024 года. А все началось с того, что 2 июля ей позвонили по телефону якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что ее аккаунт на Гослугугах взломан, его требуется срочно защитить. Позже аферисты ее убедили продать автомобиль и квартиру псевдопокупателям с целью «защиты имущества от мошенников», заставили взять в кредит 1,2 миллиона рублей. Все деньги с продажи автомобиля и недвижимости, а также оформленные в кредит в банках, она отдала мошенникам
Весь обман был раскрыт только в конце июля. Марина Легрова обратилась в полицию — в настоящее время ведется расследование, но пока продвижений в уголовном деле нет, пишет 72.RU.
В настоящее время женщина проживает в своей квартире, хотя юридически ее собственником уже не является. Но пока идут судебные разбирательства новые владельцы выселить ее из квартиры не могут.
Согласно данным сайта суда, ответчиком в деле о продаже квартиры выступает индивидуальный предприниматель. В качестве третьего лица привлечено риелторское агентство «Домино».
Что касается автомобиля, то известно, что Toyota RAV4, ранее принадлежавшая педагогу, теперь ездит по улицам Екатеринбурга.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла 51 место из 85 возможных в рейтинге регионов по уровню преступности. На первом месте расположилась Чеченская Республика, где зарегистрировано наименьшее число преступлений.