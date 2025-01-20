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Posted 20 января, 01:07

Published 20 января, 01:07

Modified 20 января, 01:07

Updated 20 января, 01:07

На Тюмень в понедельник обрушатся метель и сильный ветер

На Тюмень в понедельник обрушатся метель и сильный ветер

20 января 2025, 01:07
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, метель снег и ветер с порывами до 16 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 20 января. Максимальная дневная температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -8…-13.

В Тюмени 20 января года ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -5….-3, в темное время суток ожидается до -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:38, продолжительность дня 7 часов 39 минут.

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В Тобольске 20 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег на протяжении дня. Утром и температура воздуха составит -6…-4, ночью термометры покажут -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:21, продолжительность дня 7 часов 27 минут.

В Ишиме 20 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром и днем ожидается -5…-3, в вечерние часы потеплеет до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 51 минута.

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