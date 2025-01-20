На Тюмень в понедельник обрушатся метель и сильный ветер

Posted 20 января, 01:07
Published 20 января, 01:07
Modified 20 января, 01:07
Updated 20 января, 01:07
В Тюмени 20 января года ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -5….-3, в темное время суток ожидается до -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:59, закат в 16:38, продолжительность дня 7 часов 39 минут.
В Тобольске 20 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег на протяжении дня. Утром и температура воздуха составит -6…-4, ночью термометры покажут -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:21, продолжительность дня 7 часов 27 минут.
В Ишиме 20 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром и днем ожидается -5…-3, в вечерние часы потеплеет до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 51 минута.