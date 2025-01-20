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Posted 20 января, 04:00

Published 20 января, 04:00

Modified 20 января, 04:02

Updated 20 января, 04:02

Проект продления Мельникайте до Щербакова в Тюмени прошел госэкспертизу

Проект продления Мельникайте до Щербакова в Тюмени прошел госэкспертизу

20 января 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Проектная документация по пробивке улицы Мельникайте от Дружбы до Щербакова получила положительной заключение госэкспертизы.
«Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту „Строительство ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова“. Положительное заключение», — указано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Фото: egrz.ru

Разработкой проектной документации занимались несколько компаний: ООО «ПИК Геосибирь», ООО «Уралэлектропроект», ПИИ «Тюменьдорпроект». С «Тюменьдорпроект» контракт стоимостью 35,8 миллиона рублей был заключен в начале2023 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших 9 лет до четырех полос будут расширены ряд региональных трасс, в том числе Тюмень — Ишим — граница Омской области, Тюмень — Тобольск — граница ХМАО, Тюмень — граница Курганской области.

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