Проект продления Мельникайте до Щербакова в Тюмени прошел госэкспертизу

Posted 20 января, 04:00
Published 20 января, 04:00
Modified 20 января, 04:02
Updated 20 января, 04:02
«Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту „Строительство ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова“. Положительное заключение», — указано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Разработкой проектной документации занимались несколько компаний: ООО «ПИК Геосибирь», ООО «Уралэлектропроект», ПИИ «Тюменьдорпроект». С «Тюменьдорпроект» контракт стоимостью 35,8 миллиона рублей был заключен в начале2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших 9 лет до четырех полос будут расширены ряд региональных трасс, в том числе Тюмень — Ишим — граница Омской области, Тюмень — Тобольск — граница ХМАО, Тюмень — граница Курганской области.