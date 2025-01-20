Проект продления Мельникайте до Щербакова в Тюмени прошел госэкспертизу

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в течение ближайших 9 лет до четырех полос будут расширены ряд региональных трасс, в том числе Тюмень — Ишим — граница Омской области, Тюмень — Тобольск — граница ХМАО, Тюмень — граница Курганской области.