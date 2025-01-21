Стали чаще нарушать закон: в Тюмени за мигрантами усилят контроль

В марте 2024 года во время выборов президента России 22-летний уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске. На такой шаг он пошел с целью вернуть похищенные у него мошенниками денежные средства. Аферисты пообещали молодому человеку вернуть деньги, если он взорвет петарду на избирательном участке. В итоге последний купил петарду и отправился на участок, расположенный в гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне Тобольска. Там и взорвал петарду, но пострадал — получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. На месте ЧП его задержали сотрудники полиции.