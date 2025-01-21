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Posted 21 января, 06:41

Published 21 января, 06:41

Modified 21 января, 06:47

Updated 21 января, 06:47

В Тюмени за мигрантами усилят контроль из-за роста уровня преступности

Стали чаще нарушать закон: в Тюмени за мигрантами усилят контроль

21 января 2025, 06:41
Фото: 1MI.

В Тюмени за мигрантами усилят контроль из-за роста уровня преступности

Причина — участившиеся случаи нарушения законов России. По информации источника Ура.Ру, силовики намерены снизить уровень преступности среди иностранцев. Работа по данному направлению началась еще в 2024 году и в 2025 будет продолжена.
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Криминогенная обстановка

По данным уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских, в регионе число мигрантов за последний год увеличилось в два раза — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено более 200 тысяч иностранце. Было выдано более 1,2 тысячи разрешений на временное проживание.

Миграционные процессы оказали влияние на криминогенную обстановку в тюменском регионе — число преступлений, совершенных иностранными гражданами выросло на 11,7% (с 494 до 552). Большая часть из них была связана с незаконным оборотом наркотических веществ.

По данным УМВД по Тюменской области, в 2024 году возросло на 100% число убийств, совершенных иностранцами — было зарегистрировано три случая. Также увеличилось число преступлений с причинением тяжкого вреда.

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Громкие дела 2024 года

В списке самых громких дел 2024 года — перестрелка во дворе дома на Муравленко, 9, утром 5 января. В ходе конфликта был ранен один человек — мужчина получил огнестрельное ранение. По факту произошедшего сотрудниками полиции была проведена проверка. Причастных к конфликту объявили в федеральный розыск и в итоге обнаружили в Самаре. Им предъявили обвинение по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».

Также в число громких вошло дело по факту домогательства иностранца к 13-летней девочке. Инцидент произошел 13 февраля. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

В марте 2024 года во время выборов президента России 22-летний уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске. На такой шаг он пошел с целью вернуть похищенные у него мошенниками денежные средства. Аферисты пообещали молодому человеку вернуть деньги, если он взорвет петарду на избирательном участке. В итоге последний купил петарду и отправился на участок, расположенный в гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне Тобольска. Там и взорвал петарду, но пострадал — получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. На месте ЧП его задержали сотрудники полиции.

В ноябре 2024 года 16-летний мигрант жестоко избил 13-летнего школьника. Ребенок получил серьезные травмы в ходе драки. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Его ход и результаты взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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По данным УМВД по Тюменской области, в период с января по декабря 2024 года из Тюменской области были выдворено более 1,5 тысячи иностранных граждан, проведено более 3 тысяч мероприятий и рейдов по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, выявлено 8,8 тысячи нарушений.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске двое мигрантов преследовали школьницу до ее дома. Иностранцы пытались познакомиться с ребенком, выяснить ее возраст. Инцидент произошел на минувшей неделе. В настоящее время СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка.

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