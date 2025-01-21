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Posted 21 января, 07:17

Published 21 января, 07:17

Modified 21 января, 07:19

Updated 21 января, 07:19

Найденное в Тюмени старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище

Найденное в заброшенном гараже старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище

21 января 2025, 07:17
Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень.

Найденное в Тюмени старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище

Дореволюционное надгробие, найденное в конце декабря 2024 года в гаражах на улице Елизарова, перевезли на Текутьевское кладбище. Об этом сообщила в соцсетях команда проекта «Музей воспоминаний „Мы жили“.

Старинный памятник в заброшенном гараже обнаружили тюменские журналисты. Как оно там оказалось остается загадкой. Эксперты проекта «Музей воспоминаний „Мы жили“ выяснили, что с надгробия сбито имя человека, в память о котором оно было установлено. К счастью, дата уцелела — 3.08.1912.

Видео: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень.

Также на памятнике имеется трогательная надпись: «милая дорогая дочь на добрую память отъ мамы. А.В.В.». На другой грани читается текст: «прожившая на свѣтѣ 18 лѣтъ умерла отъ родовъ».

Согласно метрической книге Симеоновской церкви, в этот день в областной столице скончалась 18-летняя супруга крестьянина Тарского уезда Бергамакской волости Алексея Карташева — Аполлинария Карташева. Известно, что Алексей и Апполинария в 1910 году обвенчались в церкви Михаила Архангела. В документе также отмечено, что девушка была похоронена на городском кладбище, которое в те года находилось в том месте, где сегодня располагается Текутьевское кладбище.

«20 января надгробный камень вернулся в свою историческую локацию. Для перевозки старинного памятника, весящего более одной тонны, нам пришлось задействовать манипулятор», — сообщила команда проекта «Музей воспоминаний».
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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Памятники#Текутьевское кладбище
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