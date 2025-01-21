Найденное в заброшенном гараже старинное надгробие вернули на Текутьевское кладбище

Согласно метрической книге Симеоновской церкви, в этот день в областной столице скончалась 18-летняя супруга крестьянина Тарского уезда Бергамакской волости Алексея Карташева — Аполлинария Карташева. Известно, что Алексей и Апполинария в 1910 году обвенчались в церкви Михаила Архангела. В документе также отмечено, что девушка была похоронена на городском кладбище, которое в те года находилось в том месте, где сегодня располагается Текутьевское кладбище.