В Тюменской области 28 января ночью похолодает до -23

Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 28 января. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-13, при прояснении до -18, ночью ожидается до -13.-18, при прояснении до -23.

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