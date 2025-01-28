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Posted 28 января, 01:06

Published 28 января, 01:06

Modified 28 января, 01:06

Updated 28 января, 01:06

В Тюменской области 28 января ночью похолодает до -23

В Тюменской области 28 января ночью похолодает до -23

28 января 2025, 01:06
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, ветер 4-9 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 28 января. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-13, при прояснении до -18, ночью ожидается до -13.-18, при прояснении до -23.

В Тюмени 28 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -13…-10, в вечерние часы температура воздуха составит -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:55, продолжительность дня 8 часов 10 минут.

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В Тобольске 28 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -15…-13, в ночные часы ожидается до -16…-15. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:39, продолжительность дня 7 часов 59 минут.

В Ишиме 28 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -10…-9, ночью столбики термометров покажут -10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25 закат в 16:45 продолжительность дня 8 часов 20 минут.

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