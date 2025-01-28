В Тюменской области 28 января ночью похолодает до -23

Posted 28 января, 01:06
Published 28 января, 01:06
Modified 28 января, 01:06
Updated 28 января, 01:06
В Тюмени 28 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем термометры покажут -13…-10, в вечерние часы температура воздуха составит -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:55, продолжительность дня 8 часов 10 минут.
В Тобольске 28 января ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -15…-13, в ночные часы ожидается до -16…-15. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:39, продолжительность дня 7 часов 59 минут.
В Ишиме 28 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. Дневная температура воздуха составит -10…-9, ночью столбики термометров покажут -10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25 закат в 16:45 продолжительность дня 8 часов 20 минут.