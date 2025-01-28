Мэрию Тюмени обвинили в дроблении госконтрактов

Posted 28 января, 04:12
Published 28 января, 04:12
Modified 28 января, 04:14
Updated 28 января, 04:14
Как пояснили в пресс-службе УФАС по Тюменской области, в обход проведения конкурентных процедур ведомство допустила искусственное дробление единой конкурентной закупки на несколько неконкурентных закупок у единственного поставщика.
В частности, был заключен контракт на перевозку пассажиров, в который включили несколько маршрутов. Затем его расторгли в одностороннем порядке. Однако вместо проведения торгов, департамент в один день без торгов заключил с одним и тем же автоперевозчиком семь муниципальных контрактов стоимостью до 600 тысяч рублей.
Данные действия привели к необоснованному ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок и неэффективному расходованию бюджетных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется ремонтом «Исторической площади», расположенной рядом с мостом Влюбленных. На эти цели из бюджета выделено более 20 млн рублей.