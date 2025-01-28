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Posted 28 января, 04:12

Published 28 января, 04:12

Modified 28 января, 04:14

Updated 28 января, 04:14

Мэрию Тюмени обвинили в дроблении госконтрактов

Мэрию Тюмени обвинили в дроблении госконтрактов

28 января 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта нарушил антимонопольное законодательство в ходе проведения закупок на пассажирские перевозки.

Как пояснили в пресс-службе УФАС по Тюменской области, в обход проведения конкурентных процедур ведомство допустила искусственное дробление единой конкурентной закупки на несколько неконкурентных закупок у единственного поставщика.

В частности, был заключен контракт на перевозку пассажиров, в который включили несколько маршрутов. Затем его расторгли в одностороннем порядке. Однако вместо проведения торгов, департамент в один день без торгов заключил с одним и тем же автоперевозчиком семь муниципальных контрактов стоимостью до 600 тысяч рублей.

Данные действия привели к необоснованному ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок и неэффективному расходованию бюджетных средств.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется ремонтом «Исторической площади», расположенной рядом с мостом Влюбленных. На эти цели из бюджета выделено более 20 млн рублей.

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