Мэрию Тюмени обвинили в дроблении госконтрактов

В частности, был заключен контракт на перевозку пассажиров, в который включили несколько маршрутов. Затем его расторгли в одностороннем порядке. Однако вместо проведения торгов, департамент в один день без торгов заключил с одним и тем же автоперевозчиком семь муниципальных контрактов стоимостью до 600 тысяч рублей.