В Тюменской области ищут цыган, которые обносят дома в селах и деревнях

Posted 28 января, 06:03
Published 28 января, 06:03
Modified 28 января, 06:05
Updated 28 января, 06:05
По версии силовиков, аферисты приезжают в населенных пункты якобы с целью аренды или покупки жилья. Затем выясняют, в каких домах отсутствуют жильцы, проникают туда и похищают вещи. Преступления совершаются в дневное время суток.
«В совершении преступлений подозреваются двое мужчин и одна женщина. Приметы мужчин: возраст 35-40 лет, одет в шапку вязаную черного цвета, дубленку коричневого цвета; женщина 35-40 лет, одета в пуховик серого цвета до колена», — указано в сообщении администраций муниципалитетов.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление в причастности к совершенному преступлению», — подчеркнули в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси украл у клиента, отказавшегося от поездки, коробку с пирогами. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».