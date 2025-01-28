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Posted 28 января, 06:03

Published 28 января, 06:03

Modified 28 января, 06:05

Updated 28 января, 06:05

В Тюменской области ищут цыган, которые обносят дома в селах и деревнях

В Тюменской области ищут цыган, которые обносят дома в селах и деревнях

28 января 2025, 06:03
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
По неподтвержденных данным, их жертвами уже стали несколько семей из сел Ярковского района.

По версии силовиков, аферисты приезжают в населенных пункты якобы с целью аренды или покупки жилья. Затем выясняют, в каких домах отсутствуют жильцы, проникают туда и похищают вещи. Преступления совершаются в дневное время суток.

Фото: Администрация Червишевского сельского поселения
«В совершении преступлений подозреваются двое мужчин и одна женщина. Приметы мужчин: возраст 35-40 лет, одет в шапку вязаную черного цвета, дубленку коричневого цвета; женщина 35-40 лет, одета в пуховик серого цвета до колена», — указано в сообщении администраций муниципалитетов.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление в причастности к совершенному преступлению», — подчеркнули в УМВД.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси украл у клиента, отказавшегося от поездки, коробку с пирогами. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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