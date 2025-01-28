В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекцию

Сюжет Дети

За 11 месяцев 2022 года в регионе не менее 22 детей заразились туберкулезом. В целом данное инфекционное заболевание выявили у 567 жителей региона. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.