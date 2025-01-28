В Тюменской области у 22 детей выявили опасную инфекцию

Posted 28 января, 05:33
Published 28 января, 05:33
Modified 28 января, 05:35
Updated 28 января, 05:35
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число заразившихся туберкулезом сократилось на 10%.
«За 11 месяцев 2024 года в Тюменской области отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 24,6% ниже средних многолетних уровней. В общей структуре заболевших дети составляют 4%», — пояснили 72.RU в Роспотребнадзоре.
И добавили, что преимущественная часть заразившихся — жители Тюмени и Тюменского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области было выявлено 646 случаев заболевания туберкулезом, в том числе у 20 детей. По сравнению с 2022 годом число заболевших снизилось на 11%.