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Posted 19 января, 07:40

Published 19 января, 07:40

Modified 19 января, 07:42

Updated 19 января, 07:42

В Тюмени на 400 тысяч подешевел выставленный на продажу исторический особняк

В Тюмени на 400 тысяч подешевел выставленный на продажу исторический особняк

19 января 2025, 07:40
Фото: ЦИАН.
До 15,5 миллиона рублей снизилась стоимость памятника архитектуры и истории, объекта культурногo наследия «Дом A.A. Благининa». В феврале 2024 года историческое здание продавали за 15,9 миллиона рублей.

В объявлении, опубликованном на сайте по продаже недвижимости, указано, что общая площадь двухэтажного дома составляет 258 квадратных метров, земельного участка — 963 «квадрата». Рядом находятся правительство области, администрация Тюмени, Цветной бульвар, рестораны и гостиницы, ЦУМ.

Ранее, до событий, связанных с октябрьской революцией, здание принадлежало семье известного тюменского мещанина, владельца типографии, гласного городской Думы Александра Благинина, который имел репутацию крупного инициативного издателя, выпускавшего в Тюмени первые журналы и газеты.

В советское время в особняке располагались жилые и административные помещения. В 2000-х годах фасад «Дома А. А. Благинина» отреставрировали, а в самом здании обустроили офисы.

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В 2016 году дом А. А. Благинина был включен в объекты историко-культурного наследия тюменского региона. В настоящее время исторический особняк пустует — здание отключено от всех коммуникаций, но находится под круглосуточным видеонаблюдением.

В перспективе в доме планируют открыть гостевой дом, ресторан, филиал премиального подразделения банка или юридической фирмы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1,6 миллиарда рублей подорожал выставленный на продажу БЦ «Нобель Парк». В июле 2024 года стоимость БЦ была ниже на 200 миллионов рублей.

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