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Posted 28 января, 09:16

Published 28 января, 09:16

Modified 28 января, 09:18

Updated 28 января, 09:18

Тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции.

Пихали сосиску в рот: тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции

28 января 2025, 09:16
Фото: 1MI. Тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции.

Тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции

Сюжет
Полиция
Тюменец, которого обвиняют в мошенничестве, рассказал о том, что один из допросов превратился в пытку. Мужчине якобы дали «слово мужика», что допрос закончился гладко, однако дело якобы кончилось применением электрошока. О произошедшем «Нашему городу» рассказал адвокат тюменца Андрей Бекин.

Тюменца, по словам адвоката Бекина, обвинили в мошенничестве из-за того, что он занял у коллеги крупную сумму и не вернул в срок. А рамках разбирательства по делу, фигуранта пригласили на допрос в отдел полиции на 30 лет Победы.

«Ему позвонили и пригласили просто на беседу. Говорил, мол, дали слово мужика, слово офицера, что на своей машине он оттуда уедет. Но, как мне рассказал подзащитный, сотрудников не устроили показания и они повалили его на пол, переместили в другой кабинет и стали пытать током», — рассказал «Нашему городу» адвокат Бекин.

Фигурант дела и адвокат написали заявление о превышении полномочий, пока результат его рассмотрения неизвестен. Однако на следующий день, как рассказал Бекин, издевательства над фигурантом продолжились.

«У нас должна была быть очная ставка. И эти же люди, что его пытали, подошли и начали сосиску в тесте ему к лицу пихать и говорить, мол, ешь, а то еще на нас жаловаться будешь. Я лично был свидетелем этого», — говорит Бекин.

Фигурант дела попросил адвоката придать произошедшее огласке, чтобы по жалобе на пытки была проведена надлежащая проверка.

«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что одно из отделений управления уголовного розыска, которое находилось на Тульской улице, было ликвидировано. Двое сотрудников, которых ранее подозревали в применении пыток, оправились в зону специальной военной операции.

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