Пихали сосиску в рот: тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции

Posted 28 января, 09:16
Published 28 января, 09:16
Modified 28 января, 09:18
Updated 28 января, 09:18
Тюменца, по словам адвоката Бекина, обвинили в мошенничестве из-за того, что он занял у коллеги крупную сумму и не вернул в срок. А рамках разбирательства по делу, фигуранта пригласили на допрос в отдел полиции на 30 лет Победы.
«Ему позвонили и пригласили просто на беседу. Говорил, мол, дали слово мужика, слово офицера, что на своей машине он оттуда уедет. Но, как мне рассказал подзащитный, сотрудников не устроили показания и они повалили его на пол, переместили в другой кабинет и стали пытать током», — рассказал «Нашему городу» адвокат Бекин.
Фигурант дела и адвокат написали заявление о превышении полномочий, пока результат его рассмотрения неизвестен. Однако на следующий день, как рассказал Бекин, издевательства над фигурантом продолжились.
«У нас должна была быть очная ставка. И эти же люди, что его пытали, подошли и начали сосиску в тесте ему к лицу пихать и говорить, мол, ешь, а то еще на нас жаловаться будешь. Я лично был свидетелем этого», — говорит Бекин.
Фигурант дела попросил адвоката придать произошедшее огласке, чтобы по жалобе на пытки была проведена надлежащая проверка.
«Наш город» направил запрос в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что одно из отделений управления уголовного розыска, которое находилось на Тульской улице, было ликвидировано. Двое сотрудников, которых ранее подозревали в применении пыток, оправились в зону специальной военной операции.