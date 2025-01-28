Пихали сосиску в рот: тюменец пожаловался на пытки в отделении полиции

Тюменца, по словам адвоката Бекина, обвинили в мошенничестве из-за того, что он занял у коллеги крупную сумму и не вернул в срок. А рамках разбирательства по делу, фигуранта пригласили на допрос в отдел полиции на 30 лет Победы.