Тарифы падают, нервы сдают: почему Тюмень может остаться без таксистов?

Posted 28 января, 06:54
Published 28 января, 06:54
Modified 28 января, 07:16
Updated 28 января, 07:16
В Тюмени всё чаще возникают конфликты между пассажирами и водителями такси. Основные проблемы — тарифы, ухудшение условий работы водителей и, как следствие, снижение качества обслуживания клиентов. На фоне зимнего сезона ситуация только обостряется.
В последние месяцы жители Тюмени всё чаще сталкиваются с отказами водителей от заказов. Причина проста: тарифы, установленные агрегаторами, зачастую не покрывают даже минимальные расходы на поездку. Например, тюменка Елена рассказала, как недавно столкнулась с проблемой, вызывая такси поздно вечером.
«Стоимость поездки была 180 рублей — от набережной до КПД. Водитель уехал в противоположном направлении, но написал, что поездка для него невыгодна и попросил отменить заказ. Я была в растерянности, ведь время было позднее, а другого такси пришлось ждать ещё дольше», — делится она.
Подобные ситуации становятся нормой. К тому же не все водители пишут, что пассажиру стоит отменить заказ, некоторые простоя стоят на месте и ждут, когда у клиента закончится терпение. Но водители объясняют, что при текущих тарифах поездки на короткие расстояния приносят им убытки. Это особенно актуально для водителей, которые работают на арендуемых автомобилях или используют личный транспорт, требующий постоянного обслуживания.
«Представьте, что вы едете за 150 рублей. Из них 20% уходит агрегатору, ещё 20-30 рублей — на бензин. А ведь есть ещё амортизация машины, налоги, мойка, мелкий ремонт. По итогу зарабатываешь копейки», — рассказывает водитель такси Егор Стражев.
На этом фоне между пассажирами и водителями нередко возникают конфликты.
Со стороны пассажиров немало и других жалоб. Многие замечают, что время ожидания такси увеличилось, а найти машину в часы пик стало практически невозможно.
«Раньше я всегда могла заказать такси за пару минут. Но теперь я либо жду 10-15 минут, либо просто получаю уведомление, что машины нет. Иногда, чтобы доехать до университета, приходится оформлять несколько заказов одновременно у разных служб», — рассказывает тюменская студентка Анастасия.
Ситуацию усугубляют зимние условия. Несмотря на относительно мягкую зиму, передвигаться пешком на дальние расстояния неудобно, особенно в вечернее время. На общественный транспорт многие тоже особо не рассчитывают. Пассажиры надеются на такси, но сталкиваются с отказами от водителей или завышенными ценами в период высокого спроса. Да и формат ценообразования в целом вызывает у пассажиров много вопросов. Буквально за 10-15 минут стоимость поездки может вырасти или упасть на 15-20%. Тюменцам остается только кататься на этих американских горках, надеясь, что спуск уже близко.
Однако и у водителей недовольств хватает. В частности, многие жалобы связаны с высоким уровнем комиссий, которые достигают 20-30% от стоимости поездки, и постоянным повышением цен на топливо и обслуживание машин.
«Я работал в одном из самых популярных сервисов, но понял, что это невыгодно. Зимой нужно чаще менять резину, следить за машиной, мыть её. А тарифы остаются на том же уровне. В какой-то момент я понял, что проще работать на себя или вообще уйти из этой сферы», — рассказал бывший таксист Алексей Новик.
К тому же бензин подорожал за последний год почти на 15%, а обслуживание автомобилей стало ещё дороже из-за роста цен на запчасти.
«Раньше за замену масла я платил около 2 тысяч рублей. Сейчас та же процедура стоит уже 3-3,5 тысячи. А если учесть регулярные ремонты, то в месяц уходит до 20 тысяч только на обслуживание», — говорит таксист Сергей.
Зимний сезон требует дополнительных вложений. Это замена шин, затраты на обогрев салона, частая мойка машины из-за реагентов на дорогах. Все эти расходы ложатся на плечи водителей, в то время как тарифы остаются неизменными.
Падение числа водителей приводит к увеличению времени ожидания для клиентов и росту стоимости поездок. Особенно остро это ощущается в часы пик или в выходные дни, когда спрос на такси резко возрастает. При этом представители агрегаторов признают существование проблем, но не спешат менять тарифы. По их словам, повышение цен может привести к оттоку клиентов, что негативно скажется на общем доходе как сервиса, так и водителей.
«Мы стараемся найти баланс между доступными ценами для пассажиров и выгодными условиями для водителей. Однако в условиях экономической нестабильности сделать это становится всё сложнее», — сообщили в пресс-службе одного из крупных агрегаторов.
Сервисы также отмечают, что в зимний период спрос на такси часто падает. После новогодних праздников жители города экономят деньги и реже заказывают поездки.
Некоторые водители стараются найти выход из сложившейся ситуации. Кто-то переходит на работу в частном порядке, договариваясь с клиентами напрямую. Другие ищут возможности работать с корпоративными заказами, где тарифы выше и условия стабильнее. Пассажиры, в свою очередь, начинают активнее использовать приложения для совместных поездок или общественный транспорт, особенно если маршрут позволяет добраться до места без пересадок.
Эксперты считают, что одним из решений сложившейся проблемы может стать введение прозрачной системы расчёта тарифов, которая будет учитывать текущие расходы водителей. Кроме того, важно пересмотреть процентные ставки, которые агрегаторы берут за свои услуги.
«Для сохранения доступности такси для пассажиров, агрегаторы могут рассмотреть систему субсидий для водителей на невыгодных маршрутах. Это может быть временной мерой, которая позволит удержать водителей в профессии, не увеличивая стоимость для клиентов», — предлагает экономист Леонид Вараксин.
К тому же сейчас крупные агрегаторы играют центральную роль в установлении цен. Сейчас тарифы зачастую не покрывают реальных затрат водителей, включая топливо, обслуживание автомобиля и налоги. Для исправления ситуации можно также установить минимальный порог стоимости поездок, который будет учитывать объективные затраты.
Если ситуация не изменится, рынок такси может продолжить сужаться. Для пассажиров это означает больше отказов, длинные ожидания и повышение цен в будущем. Водители же рискуют окончательно потерять мотивацию работать в этой сфере. На данный момент многие жители города рассматривают такси как удобный и доступный способ передвижения. Однако дальнейшее снижение качества услуг может привести к тому, что этот вид транспорта перестанет быть популярным среди тюменцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени водитель такси похитил у пассажира коробку с десятью пирогами. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».