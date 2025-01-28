Тарифы падают, нервы сдают: почему Тюмень может остаться без таксистов?

Ситуацию усугубляют зимние условия. Несмотря на относительно мягкую зиму, передвигаться пешком на дальние расстояния неудобно, особенно в вечернее время. На общественный транспорт многие тоже особо не рассчитывают. Пассажиры надеются на такси, но сталкиваются с отказами от водителей или завышенными ценами в период высокого спроса. Да и формат ценообразования в целом вызывает у пассажиров много вопросов. Буквально за 10-15 минут стоимость поездки может вырасти или упасть на 15-20%. Тюменцам остается только кататься на этих американских горках, надеясь, что спуск уже близко.