Взрывоопасное яблоко: в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhone

В связи с тем, что Apple официально прекратила свою деятельность в России, продукция компании поставляется в Тюмень и другие города страны по схеме параллельного импорта. Поскольку это связано с дополнительными расходами на логистику, стоимость смартфонов увеличивается. В результате многие потребители ищут способы сэкономить. И вот на их запросы появляются посредники — байеры. Некоторые из них утверждают, что получают товары напрямую от руководителей крупных компаний. На эту уловку попалась жительница Тюмени Ольга Шишкина.