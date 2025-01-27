Взрывоопасное яблоко: в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhone

Posted 27 января, 07:08
Published 27 января, 07:08
Modified 27 января, 07:11
Updated 27 января, 07:11
В связи с тем, что Apple официально прекратила свою деятельность в России, продукция компании поставляется в Тюмень и другие города страны по схеме параллельного импорта. Поскольку это связано с дополнительными расходами на логистику, стоимость смартфонов увеличивается. В результате многие потребители ищут способы сэкономить. И вот на их запросы появляются посредники — байеры. Некоторые из них утверждают, что получают товары напрямую от руководителей крупных компаний. На эту уловку попалась жительница Тюмени Ольга Шишкина.
«Подумала, что разницы нет, покупать в магазине или у частного лица. Так я в прошлом году купила себе последний iPhone. Коробка была идеальна, сам смартфон сиял и все было хорошо. Меня напрягало, что он сильно греется, но я подумала, что это косяки новой модели. Однако скоро выяснилось, что дело не в этом», — рассказывает «Нашему городу» девушка.
Девушка часто оставляла телефон заряжаться на ночь. И на днях она проснулась последи ночи от странного запаха гари и интенсивного тепла у лица. Оказалось, что это «плавился» ее смартфон. Фактически, ее жизнь оказалась под угрозой, мог случиться пожар.
«Сильно пахло горелым, я тут же выдернула шнур, телефон уже не включался. Он был очень горячий, невозможно было взять его в руки. Я его оставила на подоконнике до утра. Отнесла в сервис и мне сказали, что аккумулятор расплавился, как и другие части системы, они еще и были „не родные“. Восстановлению телефон не подлежит», — говорит тюменка.
Продавец смартфона получил от девушки сотни гневных сообщений и известий о намерении обратиться в суд. После чего деньги тюменке вернули, но аккаунт продавца тут же был удален. Шишкина опасается, что такие опасные телефоны могут продавать в Тюмени массово.
Байеры в Тюмени, действительно, активно продвигают свои товары через доски объявлений, мессенджеры и соцсети, предлагая модели айфонов по цене, которая может быть на 20–30% ниже рыночной. При этом они уверяют, что устройства абсолютно новые, запечатанные и оригинальные. Однако сотрудник центра по ремонту смартфонов Дмитрий Смолин, говорит о том, что часто горожанам продают восстановленные модели или рефабриш.
«Байеры покупают повреждённые или использованные смартфоны, в том числе и на торгах, обновляя их и продавая под видом новых и оригинальных. Также обновленные старые устройства можно купить „по дешевке“ в других странах уже в готовой упаковке. Часто мошенники заменяют батарею, корпус и экран на дешёвые аналоги. Хотя внешне устройство может выглядеть новым, внутри остаются старые детали, включая материнскую плату», — объяснил «Нашему городу» эксперт.
Многие устройства завозятся из-за границы как «рефы» (refurbished) — восстановленные iPhone, но не Apple. Это телефоны, собранные из частей разных устройств, с установленным новым корпусом. Такие телефоны часто маркируются как новые, что вводит покупателей в заблуждение.
Несмотря на привлекательный внешний вид, восстановленные устройства несут в себе множество скрытых рисков. В их числе не только неисправности внутренних систем и отсутствие гарантии, но и проблемы с безопасностью. Смолин говорит, что существует реальный риск того, что смартфон может взорваться.
«К нам часто приносят iPhone, купленные у частных лиц, и клиенты уверены, что приобрели новые устройства. Однако проверка показывает, что эти телефоны восстановлены неофициально. Например, оригинальные материнские платы из старых моделей переносятся в корпуса с поддельными батареями и экранами. Главная проблема таких устройств — низкое качество комплектующих. Они выходят из строя через несколько месяцев. Были случаи, когда некачественные батареи приводили к вздутию или даже возгоранию устройства», — говорит техник.
Чтобы избежать обмана, важно соблюдать несколько правил при покупке iPhone. Как минимум, стоит покупать смартфоны только у официальных продавцов — в случае чего им можно будет выдвинуть претензию. Также специалисты сервисных центров советуют более детально осматривать технику перед использованием. Как минимум, стоит зайти в настройки смартфона и проверить информацию об аккумуляторе.
«Не стоит доверять качеству упаковки и внешнему виду, это давно и легко подделывается за копейки», — уверяет Смолин.
Если вы обнаружили, что приобрели восстановленный iPhone под видом нового, попробуйте вернуть деньги. Для этого обратитесь к продавцу с претензией. Если телефон был куплен на официальной площадке, например, через маркетплейс, есть шанс аннулировать сделку. Обратитесь в правоохранительные органы. Если продавец отказался вернуть деньги, подавайте заявление в полицию. Для доказательства используйте скриншоты переписок, чек или свидетельства покупки. Привлеките экспертов. В сервисном центре вам могут выдать заключение о состоянии устройства, что станет доказательством в суде.
Будьте внимательны и осторожны. Помните, что покупка дешёвого iPhone через байеров может обернуться не только потерей денег, но и риском для жизни.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени цена на картофель выросла на 95%. Раньше последняя модель iPhone стоила примерно 629 мешков картофеля по 5 кг, а теперь цена смартфона равна стоимости 320 мешков картофеля.