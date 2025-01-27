nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 07:08

Published 27 января, 07:08

Modified 27 января, 07:11

Updated 27 января, 07:11

Частники продают тюменцам опасные подделки под видом iPhone.

Взрывоопасное яблоко: в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhone

27 января 2025, 07:08
Фото: 1MI. Частники продают тюменцам опасные подделки под видом iPhone.

Частники продают тюменцам опасные подделки под видом iPhone

Тюменцы стали чаще попадаться на мошенников при покупке iPhone. Местные байеры предлагают устройства с заманчивыми скидками, уверяя в их оригинальности и новом состоянии. Однако под видом новых айфонов продаются восстановленные или поддельные смартфоны, да еще и взрывоопасные.

Бомба замедленного действия

В связи с тем, что Apple официально прекратила свою деятельность в России, продукция компании поставляется в Тюмень и другие города страны по схеме параллельного импорта. Поскольку это связано с дополнительными расходами на логистику, стоимость смартфонов увеличивается. В результате многие потребители ищут способы сэкономить. И вот на их запросы появляются посредники — байеры. Некоторые из них утверждают, что получают товары напрямую от руководителей крупных компаний. На эту уловку попалась жительница Тюмени Ольга Шишкина.

«Подумала, что разницы нет, покупать в магазине или у частного лица. Так я в прошлом году купила себе последний iPhone. Коробка была идеальна, сам смартфон сиял и все было хорошо. Меня напрягало, что он сильно греется, но я подумала, что это косяки новой модели. Однако скоро выяснилось, что дело не в этом», — рассказывает «Нашему городу» девушка.

Девушка часто оставляла телефон заряжаться на ночь. И на днях она проснулась последи ночи от странного запаха гари и интенсивного тепла у лица. Оказалось, что это «плавился» ее смартфон. Фактически, ее жизнь оказалась под угрозой, мог случиться пожар.

«Сильно пахло горелым, я тут же выдернула шнур, телефон уже не включался. Он был очень горячий, невозможно было взять его в руки. Я его оставила на подоконнике до утра. Отнесла в сервис и мне сказали, что аккумулятор расплавился, как и другие части системы, они еще и были „не родные“. Восстановлению телефон не подлежит», — говорит тюменка.

Продавец смартфона получил от девушки сотни гневных сообщений и известий о намерении обратиться в суд. После чего деньги тюменке вернули, но аккаунт продавца тут же был удален. Шишкина опасается, что такие опасные телефоны могут продавать в Тюмени массово.

Слезы, угги и айфоны: тобольская рэперша Инстасамка рассказала о своих проблемах
Узнать подробнее

Что продают тюменцам под видом айфонов?

Байеры в Тюмени, действительно, активно продвигают свои товары через доски объявлений, мессенджеры и соцсети, предлагая модели айфонов по цене, которая может быть на 20–30% ниже рыночной. При этом они уверяют, что устройства абсолютно новые, запечатанные и оригинальные. Однако сотрудник центра по ремонту смартфонов Дмитрий Смолин, говорит о том, что часто горожанам продают восстановленные модели или рефабриш.

«Байеры покупают повреждённые или использованные смартфоны, в том числе и на торгах, обновляя их и продавая под видом новых и оригинальных. Также обновленные старые устройства можно купить „по дешевке“ в других странах уже в готовой упаковке. Часто мошенники заменяют батарею, корпус и экран на дешёвые аналоги. Хотя внешне устройство может выглядеть новым, внутри остаются старые детали, включая материнскую плату», — объяснил «Нашему городу» эксперт.

Многие устройства завозятся из-за границы как «рефы» (refurbished) — восстановленные iPhone, но не Apple. Это телефоны, собранные из частей разных устройств, с установленным новым корпусом. Такие телефоны часто маркируются как новые, что вводит покупателей в заблуждение.

Несмотря на привлекательный внешний вид, восстановленные устройства несут в себе множество скрытых рисков. В их числе не только неисправности внутренних систем и отсутствие гарантии, но и проблемы с безопасностью. Смолин говорит, что существует реальный риск того, что смартфон может взорваться.

«К нам часто приносят iPhone, купленные у частных лиц, и клиенты уверены, что приобрели новые устройства. Однако проверка показывает, что эти телефоны восстановлены неофициально. Например, оригинальные материнские платы из старых моделей переносятся в корпуса с поддельными батареями и экранами. Главная проблема таких устройств — низкое качество комплектующих. Они выходят из строя через несколько месяцев. Были случаи, когда некачественные батареи приводили к вздутию или даже возгоранию устройства», — говорит техник.

За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени
Узнать подробнее

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы избежать обмана, важно соблюдать несколько правил при покупке iPhone. Как минимум, стоит покупать смартфоны только у официальных продавцов — в случае чего им можно будет выдвинуть претензию. Также специалисты сервисных центров советуют более детально осматривать технику перед использованием. Как минимум, стоит зайти в настройки смартфона и проверить информацию об аккумуляторе.

«Не стоит доверять качеству упаковки и внешнему виду, это давно и легко подделывается за копейки», — уверяет Смолин.

Если вы обнаружили, что приобрели восстановленный iPhone под видом нового, попробуйте вернуть деньги. Для этого обратитесь к продавцу с претензией. Если телефон был куплен на официальной площадке, например, через маркетплейс, есть шанс аннулировать сделку. Обратитесь в правоохранительные органы. Если продавец отказался вернуть деньги, подавайте заявление в полицию. Для доказательства используйте скриншоты переписок, чек или свидетельства покупки. Привлеките экспертов. В сервисном центре вам могут выдать заключение о состоянии устройства, что станет доказательством в суде.

Будьте внимательны и осторожны. Помните, что покупка дешёвого iPhone через байеров может обернуться не только потерей денег, но и риском для жизни.

В Тюмени развозчикам айфонов и забытых ключей платят 100 тысяч рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени цена на картофель выросла на 95%. Раньше последняя модель iPhone стоила примерно 629 мешков картофеля по 5 кг, а теперь цена смартфона равна стоимости 320 мешков картофеля.

Читайте также:
Попались! Топ-3 главных коррупционных скандала Тюменской области в 2024 годуМошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?Вы выиграли приз! Как мошенники обманывают тюменцев перед Новым годом?
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Мошенницы#Смартфоны#Обман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика