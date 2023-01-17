В Тюмени развозчикам айфонов и забытых ключей платят 100 тысяч рублей

Стоматологам с рабочим стажем три года в одной из тюменских клиник предлагают вакансию с заработной платой от 150 тысяч рублей, машинистов-вактовиков приглашают на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ на газовое месторождение. Работодатель обещает предоставить жилье и заработную плату от 175 тысяч рублей.