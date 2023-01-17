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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Тюмени развозчикам айфонов и забытых ключей платят 100 тысяч рублей

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

В Тюмени ищут доставщиков айфонов на зарплату в 120 тысяч рублей

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии января 2023 года. В список предложений о работе с заработной платой более ста тысяч рублей в месяц вошли машинисты автокранов, токари, буровые супервайзеры, стоматологи и развозчики айфонов.
Сюжет
Тюмень

По данным исследовательского центра «Зарплата.ру», буровому супервайзеру с опытом работы от трех лет предлагают заработную плату до 220 тысяч рублей. Правда, трудиться придется в ямальском городе Ноябрьск вахтовым методом.

Около 250 тысяч рублей обещают платить руководителю отдела развития в компании альтернативной энергетики с опытом работы от трех лет.

Стоматологам с рабочим стажем три года в одной из тюменских клиник предлагают вакансию с заработной платой от 150 тысяч рублей, машинистов-вактовиков  приглашают на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ на газовое месторождение. Работодатель обещает предоставить жилье и заработную плату от 175 тысяч рублей.

Не менее 80-120 тысяч рублей сможет заработать в Тюмени и водитель-разносчик забытых документов, писем, ключей и айфонов. При этом стаж работы и наличие собственного транспорты не важны. Заработок складывается из оплаты 250-550 рублей в час плюс доплаты и чаевые. 

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года в два раза увеличилось число вакансий с ежедневными выплатами заработной платы. Большая часть таких предложений зарегистрирована в сфере доставок товаров.

В Тюменской области растет число вакансий с ежедневными выплатами зарплаты
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Зарплата#Исследования
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