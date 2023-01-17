В Тюмени развозчикам айфонов и забытых ключей платят 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
По данным исследовательского центра «Зарплата.ру», буровому супервайзеру с опытом работы от трех лет предлагают заработную плату до 220 тысяч рублей. Правда, трудиться придется в ямальском городе Ноябрьск вахтовым методом.
Около 250 тысяч рублей обещают платить руководителю отдела развития в компании альтернативной энергетики с опытом работы от трех лет.
Стоматологам с рабочим стажем три года в одной из тюменских клиник предлагают вакансию с заработной платой от 150 тысяч рублей, машинистов-вактовиков приглашают на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ на газовое месторождение. Работодатель обещает предоставить жилье и заработную плату от 175 тысяч рублей.
Не менее 80-120 тысяч рублей сможет заработать в Тюмени и водитель-разносчик забытых документов, писем, ключей и айфонов. При этом стаж работы и наличие собственного транспорты не важны. Заработок складывается из оплаты 250-550 рублей в час плюс доплаты и чаевые.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года в два раза увеличилось число вакансий с ежедневными выплатами заработной платы. Большая часть таких предложений зарегистрирована в сфере доставок товаров.