Мошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?

В 2025 году в Тюменской области зафиксирован рост числа случаев мошенничества, связанных с использованием современных технологий. За первые недели года уже зарегистрировано 45 случаев обмана, в результате которых жители региона лишились более 14,7 миллионов рублей. Мошенники применяют всё более сложные схемы, чтобы заставить людей передавать личные данные или переводить деньги, воздействуя на их страхи и эмоции.