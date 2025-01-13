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Posted 13 января, 06:45

Published 13 января, 06:45

Modified 13 января, 06:51

Updated 13 января, 06:51

Тюменцам раскрыли главные уловки мошенников в 2025 году.

Мошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?

13 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли главные уловки мошенников в 2025 году.

Тюменцам раскрыли главные уловки мошенников в 2025 году

В 2025 году в Тюменской области наблюдается всплеск мошенничества — с начала года жители региона уже лишились более 14,7 миллионов рублей. Злоумышленники применяют всё более изощрённые схемы: от звонков «из банка» до взломов аккаунтов на «Госуслугах». Как не попасться на уловки аферистов?

Мошенники в Тюменской области

В 2025 году в Тюменской области зафиксирован рост числа случаев мошенничества, связанных с использованием современных технологий. За первые недели года уже зарегистрировано 45 случаев обмана, в результате которых жители региона лишились более 14,7 миллионов рублей. Мошенники применяют всё более сложные схемы, чтобы заставить людей передавать личные данные или переводить деньги, воздействуя на их страхи и эмоции.

Так, например, недавно пенсионер из Тюменского района потерял 2 миллиона рублей. Мошенники позвонили ему, представившись сотрудниками Центрального банка России, и сообщили, что с его счёта пытаются снять все сбережения. Доверчивый пожилой человек согласился перевести деньги на «безопасный» счёт, чем и лишился крупной суммы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Ключевой момент в работе мошенников — формирование доверия. Если жертва видит в злоумышленнике „спасателя“ или „влиятельного человека“, то это уже 80% успеха. А потому нужно сохранять бдительность и любой звонок или сообщение подвергать сомнению», — рекомендует психолог Петр Зосимов.
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Самые распространённые мошеннические схемы в 2025 году

Одна из самых распространённых схем — звонки от якобы представителей банка или силовых структур. Мошенники сообщают, что с вашего счёта пытались совершить подозрительные операции, либо ваши данные попали в базу преступников. Они убеждают перевести деньги на «безопасный» счёт, а затем похищают их.

Помните, что банки никогда не звонят и не просят перевести деньги для их защиты. Если вам звонят и сообщают о подозрительных операциях, положите трубку и сами перезвоните в банк по официальному номеру.

Также мошенники создают поддельные страницы, похожие на сайт «Госуслуги», где просят ввести логин и пароль. Получив доступ, они могут оформить кредит на имя жертвы, получить доступ к важным документам и использовать личные данные в своих схемах.

«Фишинг может быть связан и с любым другим порталом, который использует ваш личные данные. Можно создать поддельную форму оплаты интернет-заказа, например. И тогда злоумышленники получат полный доступ к вашему счету», — предупреждает IT-специалист Даниил Нечаев.

Всегда проверяйте адрес сайта — официальный портал «Госуслуг» начинается с gosuslugi.ru. Подключите двухфакторную аутентификацию для усиленной защиты аккаунта.

Преступники также взламывают аккаунты в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах, затем пишут от имени друзей, родственников или коллег. Они могут просить одолжить деньги или перевести средства «для оплаты срочного счета».

Признаки мошенничества:

  • Срочные просьбы о деньгах, особенно если человек просит не звонить и не уточнять детали.
  • Странные сообщения с нарушенной орфографией или слишком официальными фразами.

Всегда перезванивайте человеку, чтобы подтвердить информацию. Используйте сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

Есть и схема с «перерасчётом пенсии» или «трудового стажа». Она ориентирована на пожилых людей. Мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда или социальных служб и обещают пересчитать пенсию или стаж, но требуют сообщить паспортные данные и СНИЛС.

Помните, что государственные органы никогда не звонят с предложением о перерасчёте пенсии. Проверяйте информацию через официальный сайт ПФР или местное отделение.

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Основные принципы защиты от мошенников

Чтобы защитить себя и своих близких, придерживайтесь простых правил. Не передавайте конфиденциальные данные. Никогда не сообщайте коды из СМС, CVV-код карты или пароли от аккаунтов.

Перепроверяйте информацию. При любых сомнениях самостоятельно перезванивайте в банк или госучреждение.

Будьте осторожны с ссылками. Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте файлы из неизвестных источников.

Контролируйте свои счета. Подключите услугу СМС-уведомлений или мобильный банк, чтобы отслеживать операции по счёту.

Обучайте близких: Объясните пожилым родственникам, как работают мошенники и как себя защитить.

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Что делать, если вас обманули?

Если вы стали жертвой мошенников:

  • Незамедлительно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
  • Подайте заявление в полицию, предоставив все доказательства.
  • Если доступ был получен к вашим аккаунтам, смените пароли.

Помните, что бдительность и информированность — ваши главные защитники от мошенников. Расскажите о рисках своим близким, особенно пожилым людям, так как они чаще становятся жертвами злоумышленников.

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Раннее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени мошенники рассылают сообщения от имени транспортной системы города.

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