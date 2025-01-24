Золотые клубни и паника: что происходит с ценами на картошку в Тюмени?

Posted 24 января, 07:58
Published 24 января, 07:58
Modified 24 января, 08:00
Updated 24 января, 08:00
Стоимость картофеля в Тюменской области за последний год увеличилась на 95%. Если в начале января 2024 года килограмм данного овоща стоил порядка 27 рублей, то сегодня более 53 рублей. Если переводить в айфоны, то ранее последняя модель «яблочного» гаджета равнялась 629 мешкам картошки по 5 кг, теперь же смартфон равен по цене 320 мешкам.
Корреспондент «Нашего города» пробежался по тюменским магазинам, чтобы посмотреть, какие цены на овощ сейчас устанавливают магазины. Дешевле всего картошка оказалась в «Магните», там по социальной цене (это цена на социально значимые продукты, по которым торговые сети добровольно ограничили наценку) килограмм продают за 40 рублей. В «Пятерочке» фасованный картофель продают по 44 рубля за кило, нефасованный отечественный можно взять по 54 рубля. В «Монетке» за килограмм картошки просят 43 рубля, но если она будет мытой, то цена составит уже 120 рублей.
Еще выше цены в «Метрополисе», там фасованный килограмм продают за 62,50 рубля. При этом красная картошка стоит 46,90 рубля.
«Сплошное разорение народа! Но свое хозяйство спасает, у меня в „ямке“ еще 6 мешков прибережено», — рассказала пенсионерка в магазине.
Кажется, что у многих тюменцев есть свои запасы, потому что массово скупать картофель горожане не понеслись. Полки магазинов пока полнятся картошкой всех форм, цветов и видов фасовок. Однако некоторые горожане все же опасаются, что со временем цены на картошку только вырастут. Но решать эту проблему планируют своим огородом, а не массовым закупом.
«Дача выручает. Засадим в сезон побольше, магазинная все равно не такая вкусная», — поделился покупатель в «Пятерочке».
Однако в соседнем Ялуторовске ситуация напряженнее. Рост цен напугал жителей города и они ринулись скупать товары первой необходимости в магазинах. Хотя килограмм картошки и там еще можно купить за 40 рублей.
«По тому, как быстро разбирают продукты в магазинах, можно сделать вывод, что люди делают массовые закупки. За выходные и понедельник — вторник я трижды видела, как на кассе покупатели брали по десять упаковок муки, а также по пять бутылок масла и сахар большими пакетами», — сообщили «Нашему городу».
Рост цен на картошку многим тюменцам кажется странным, ведь у нас в регионе регулярно отмечают достижения аграрного сектора. Вот и в конце урожайного сезона 2024 года губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался о хорошем урожае.
«Высокие показатели мы получили по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта», — отметил Моор.
Однако, как говорит экономист Леонид Вараксин, стоит учитывать, что значительная часть урожая идет на экспорт. Так Тюменская область поставляет продукция местного агропромышленного комплекса в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Белоруссию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Сербию, Южную Корею, Турцию, Кыргызстан и Грузию. В прошлом году крупная тюменская агрофирма «КРиММ» заключила контракт на поставку картошки в Сербию.
«Но у нас в магазины поставляют не только продукцию наши производств. А аномальные погодные условия весной и летом 2024 года, которые затронули южные и центрально-черноземные регионы России, сказались на урожайности, оп разным оценкам — на 5-20%. На федеральном уровне был введен режим ЧС в связи с этим. Конечно, это сказалось на увеличении закупочной стоимости. Свой „вклад“ внесли и сильно выросшие затраты на логистику, промышленная инфляция, удорожание оборудования и т. д.», — объяснил «Нашему городу» Вараксин.
Слова эксперта подтверждается данными Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которым в 2024 году было собрано 7,2 миллиона тонн картофеля, что соответствует средним многолетним показателям, однако качество и объемы продукции снизились из-за неблагоприятных погодных условий. Отметим, что и в правительстве Тюменской области сообщали о том, что рост цены на картофель — это всероссийская проблема, вызванная неурожаем и ростом затрат на транспортные расходы.
«Рост цен обусловлен режимом ЧС, который действовал на территории региона весной. Плохая погода — майские заморозки — привела к снижению урожая, в результате выросла и закупочная стоимость, логистические расходы и отразилось на цене указанной продукции», — сообщали в инфоцентре правительства.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы цены на картофель могут оставаться на высоком уровне из-за ограниченного предложения и сохраняющихся высоких издержек производителей. Однако меры, предпринимаемые правительством, такие как установление льгот на импорт картофеля в объеме до 150 тысяч тонн, направлены на стабилизацию цен и обеспечение внутреннего рынка в межсезонье. спасает и политика магазинов, которые определили фиксированные цены на картошку и пока не торопятся их повышать.
«В целом, ситуация с подорожанием картофеля в Тюмени отражает общероссийскую тенденцию, обусловленную сочетанием природных и экономических факторов. Однако, предположу, что удорожание все же имеет временный характер. Ситуация должна стабилизироваться, во всяком случае на уровне текущей цены без существенного роста в ближайшее время. Паниковать и скупать все с полок точно не стоит», — говорит экономист.
Жителям Тюменской области советуют учитывать возможные колебания цен и планировать свои покупки с учетом текущей рыночной ситуации. Где можно купить картошку подешевле, мы вам уже показали.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени подешевели последние модели iPhone. Сейчас стандартную версию можно приобрести всего за 85 тысяч рублей.