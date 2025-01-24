Золотые клубни и паника: что происходит с ценами на картошку в Тюмени?

Корреспондент «Нашего города» пробежался по тюменским магазинам, чтобы посмотреть, какие цены на овощ сейчас устанавливают магазины. Дешевле всего картошка оказалась в «Магните», там по социальной цене (это цена на социально значимые продукты, по которым торговые сети добровольно ограничили наценку) килограмм продают за 40 рублей. В «Пятерочке» фасованный картофель продают по 44 рубля за кило, нефасованный отечественный можно взять по 54 рубля. В «Монетке» за килограмм картошки просят 43 рубля, но если она будет мытой, то цена составит уже 120 рублей.