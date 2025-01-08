Попались! Топ-3 главных коррупционных скандала Тюменской области в 2024 году

Posted 8 января, 01:08
Published 8 января, 01:08
Modified 8 января, 01:08
Updated 8 января, 01:08
Среди коррупционных дел прошедшего года были обвинения в получении взяток весьма высокопоставленными фигурами. Мы выделили три самых громких дела о взятках в Тюмени, которые шокировали жителей.
Дело Вахрина и Гоцыка — одно из самых громких уголовных дел в Тюменской области, связанное с обвинениями в получении взяток и превышении должностных полномочий.
В 2024 году в Тюмени разразился громкий коррупционный скандал, связанный с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным и предпринимателем Алексеем Гоцыком. В начале июня 2024 года Вахрин был задержан по обвинению в получении взятки от Гоцыка. Следствие утверждает, что в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18,7 миллиона рублей, что эквивалентно имущественной выгоде в виде покупки квартиры в элитном жилом комплексе. Взамен чиновник должен был способствовать решению дел Гоцыка.
7 июня 2024 года задержание произошло в необычной обстановке: Вахрин и Гоцык находились в 40 километрах от города и направлялись в неизвестном направлении. Примечательно, что уголовное дело было возбуждено 6 июня, а уже на следующий день оба подозреваемых отправились в путь. Следствие предполагает, что они намеревались скрыться, однако адвокаты утверждают, что они просто направлялись в зону специальной военной операции.
«О намерении Вахрина скрыться от следствия свидетельствуют его действия, согласованные с Гоцыком, которые выразились в попытке покинуть территорию России в ночь на 7 июня, сразу после возбуждения уголовного дела», — указано в материалах дела.
В июле 2024 года Басманный суд Москвы продлил арест обвиняемых до 6 февраля 2025 года, объяснив решение необходимостью завершения судебных экспертиз и предъявления дополнительных обвинений.
В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых на сумму около 150 миллионов рублей, включая недвижимость и транспортные средства, принадлежащие Вахрину и Гоцыку.
В ноябре 2024 года следствие заявило о планах предъявить новые обвинения. Рассматривается возможность добавления дополнительных эпизодов коррупционной деятельности. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые доказательства, которые могут повлиять на дальнейшее развитие судебного процесса. Обвиняемые продолжают находиться под стражей, а их защита настаивает на невиновности.
В 2024 году в Тюмени разразился скандал, связанный с руководителем Тюменского государственного драматического театра, который оказался в центре расследования по обвинению в коррупции.
Все началось с того, что в апреле 2024 года в прокуратуру Тюменской области поступила информация о возможных нарушениях в работе Тюменского драмтеатра, связанных с использованием бюджетных средств. По предварительным данным, руководитель театра подозревался в манипуляциях с финансами, выделенными на проведение театральных постановок и модернизацию оборудования.
Позже директор Тюменского театра драмы Сергей Осинцев был задержан по подозрению в мошенничестве. По предварительной информации, Осинцев и его заместитель Чурсин готовили договоры о совместном прокате спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой был Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО». При этом они намеренно занижали доходы ГАУК ТО «ТКТО».
«В результате подозреваемые присвоили средства в размере 14 миллионов рублей», — указывают правоохранители.
16 июня 2024 года, после предъявления обвинений, руководство театра было вынуждено отстранить директора от должности. Следственные действия продолжались, а сам подозреваемый был помещен под арест.
В ходе расследования было проведено несколько обысков, как в здании театра, так и в офисах подрядных компаний. Были изъяты документы, электронные носители информации, а также денежные средства, которые, как полагает следствие, имели отношение к незаконным финансовым операциям.
Скандал всколыхнул местное сообщество, вызвав широкий резонанс как среди жителей Тюмени, так и в культурной среде региона. Многие вставали на защиту Осинцева. Артисты и зрители Тюменского драматического театра активно публиковали посты со словами поддержки в социальных сетях.
В Тюмени в 2024 году завершился резонансный судебный процесс, в ходе которого экс-депутат городской думы Андрей Ким был оправдан по части обвинений.
По данным расследования, занимая пост депутата, Ким многократно получал деньги от предпринимателей, предоставляя содействие в получении государственных контрактов и субсидий. Один из эпизодов случился в апреле 2024 года, когда директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы на проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В обмен на услуги Ким получил три миллиона рублей, но вместо того чтобы передать эти деньги по назначению, он решил оставить их себе.
Ким использовал свое служебное положение для продвижения интересов компаний, выигравших тендеры на ремонтные работы. Взамен за свою помощь он получал взятки, которые либо передавались ему наличными, либо через подставные компании.
6 июня 2024 года Ким был арестован, и в тот же день его досрочно лишили депутатского мандата. Вначале ему был назначен домашний арест, но позднее решение было изменено, и Ким оказался в следственном изоляторе.
Однако дело не ограничивалось только коррупционными обвинениями. В процессе расследования правоохранители обнаружили новые факты, которые привели к дополнительным обвинениям. В декабре 2024 года, в ходе обыска в доме и офисе Кима, были найдены крупные суммы наличных, документы, подтверждающие его участие в коррупционных схемах, а также записи переговоров с предпринимателями.
Кроме того, в ходе следственных действий были изъяты 16 патронов для нарезного огнестрельного оружия, которые Ким незаконно хранил с 2022 года. Боеприпасы не были зарегистрированы, что стало еще одним основанием для обвинений.
В итоге, после судебного разбирательства в Центральном районном суде Тюмени, Ким был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей в пользу государства.
Тем не менее, по части обвинений в незаконном хранении оружия, Ким был оправдан, так как не было установлено состава преступления в его действиях. Суд также постановил, что Ким имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба, связанного с уголовным преследованием по этому делу.
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