Попались! Топ-3 главных коррупционных скандала Тюменской области в 2024 году

По данным расследования, занимая пост депутата, Ким многократно получал деньги от предпринимателей, предоставляя содействие в получении государственных контрактов и субсидий. Один из эпизодов случился в апреле 2024 года, когда директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы на проведение капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В обмен на услуги Ким получил три миллиона рублей, но вместо того чтобы передать эти деньги по назначению, он решил оставить их себе.