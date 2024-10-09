И снова о пытках. Осужденный глава ОПГ Магер обратился к Путину с призывом

Posted 9 октября, 16:57
Published 9 октября, 16:57
Modified 9 октября, 16:59
Updated 9 октября, 16:59
В Тюмени осужденный по делу «смотрящего» Сергея Патрушева Иван Магер обратился с жалобой к президенту России Владимиру Путину, заявив о насилии, применяемом в Управлении по борьбе с организованной преступностью.
«В нашей Тюменской области работает такая организация — называется УБОП. Я хочу, чтобы наш президент обратил внимание на этих сотрудников», — заявил Магер после судебного заседания.
По его словам, правоохранители применяют насилие к молодым людям, «унижают их честь и достоинство». Магер призвал судей Верховного суда ознакомятся с материалами уголовного дела, где они смогут увидеть, как УБОП запугивал свидетелей и потерпевших.
Ранее суд установил, что обвиняемые были членами преступного сообщества, которое состояло из двух организованных преступных групп. В период с 2018 по 2020 год они совершали вымогательство, грабежи и мошенничество на в регионе. Жертвами их преступлений стали более 30 человек, говорится в материалах дела.
Суд, учитывая позицию обвинения, вынес приговор трем обвиняемым, осуждая их на лишение свободы на срок 8,5 лет, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое других обвиняемых были осуждены к условному лишению свободы на сроки в три с половиной года и три года с испытательным сроком три года соответственно.
Озвучиваемый Магером случай не единственный в своем роде. Год назад группа родственников заключенных обратилась с письмом в Генеральную прокуратуру по поводу действий городских полицейских участков.
Жители сообщили о случаях пыток, имеющих место по адресу Тульская, 3. Московский адвокат Максим Калинов помогал родственникам в составлении документа. Он защищал интересы заключенного Михаила Губина, который был приговорен к 12 годам за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
В письме на имя руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова были указаны подписи 13 человек.
«Результат есть, насколько я понял, учитывая массовость одновременно приехавших и то, что люди приезжают уже не первый раз, буквально взывая помочь им спастись от происходящего произвола. Были и представители широко известного дела Михаила Губина из Тюмени, который также утверждает, что его пытали», — рассказал Максим Калинов.
В феврале стало известно о проведении закрытого судебного процесса по делу о пытках и избиении тюменца в отделении полиции на улице Тульской в Тюмени. Это решение было обосновано тем, что данное отделение является режимным объектом.
Обвиняемым по делу проходили Александр Плотников и Дмитрий Присяжный, которые работали в отделении полиции на улице Тульской, 3, где расположена оперативно-разыскная часть. Они обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.
Это дело тянется еще с октября 2021 года в Тюмени, когда местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже своего автомобиля. После этого он был доставлен в отделение полиции, где его предположительно пытали всю ночь, а затем вынудили подписать признание в совершении угона автомобилей.
В конечном итоге суд не принял решение отправить подозреваемых под стражу, так как обвинение не представило достаточных доказательств их потенциального уклонения от судебного разбирательства. Кроме того, на первое заседание по делу не были допущены представители прессы, хотя процесс должен был быть открытым.
В последние годы стало довольно распространенным явлением то, что обвиняемые в резонансных делах сначала признавали свою вину, а затем отказывались от своих показаний, утверждая, что были подвергнуты пыткам. В своих показаниях тюменцы часто говорят о том, что их избивали тяжелыми предметами, применяли удары током и унижали. Наименования некоторых местных правоохранительных органов часто фигурируют в обвинениях.
Так, фигурант «Тюменского дела» Юрий Незнамов вначале дал признательные показания по обвинению в терроризме, как и другие молодые люди, которым предъявляли это обвинение. Однако на последующих заседаниях по продлению меры пресечения он заявил, что отказывается от своих показаний, поскольку они были получены методом пыток.
«Меня всю ночь пытали, били током, а утром я должен был подписать бумагу. Показаний признательных я сам не давал, меня попросили подписать заранее написанный текст», — рассказал «Нашему городу» Юрий.
Иные фигуранты дела также заявляли о пытках, но лишь в отношении Юрия было принято соответствующее заявление, а остальным фигурантам в возбуждении дела было отказано.
Михаил Губин, упомянутый ранее в связи с делом, также заявил о пытках. Его обвинили в демонстрации гениталий перед детьми. Сначала он признался в совершении этого, но позже отказался от своих показаний. Он утверждал, что в отделении полиции его избивали, унижали и угрожали изнасилованием и применением электрического тока.
Следует отметить, что эксперт по судебной медицине Ирина Богомолова, проведшая исследование телесных повреждений, полученных Губиным во время следствия, утверждала, что результаты предшествующей судебно-медицинской экспертизы не соответствуют реальному положению дел, а также оспаривала проведенный допрос судебно-медицинского эксперта.
Впрочем, жалобы на насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов поступают не только из областного центра. Хасан Нагипов, проживающий в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области, также сообщил о фактах пыток. Он утверждал, что в Уватском отделении полиции, в кабинете с надписью «уголовный розыск», его избивали по ногам, спине и животу.
Один из них очень сильно локтем ударил меня в живот и сказал, мол, или ты подписываешь что у тебя был нож или мы тебя застрелим из пистолета за попытку бегства, — рассказал «Нашему городу» Нагипов.
Однако после публикации в СМИ, в областной прокуратуре началась проверка в связи с заявлениями о превышении полицейскими полномочий. А пока что родственникам приходится лишь продолжать писать письма в Генпрокуратуру с требованиями разобраться во всех подобных случаях.
Ранее мы писали, что Виталий Бережной, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство Насти Муравьевой, подал заявление в Верховный суд на обжалование вынесенного ему приговора. Его защитник отмечает, что признательные показания Бережного вынудили дать под пытками.