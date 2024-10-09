И снова о пытках. Осужденный глава ОПГ Магер обратился к Путину с призывом

Суд, учитывая позицию обвинения, вынес приговор трем обвиняемым, осуждая их на лишение свободы на срок 8,5 лет, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое других обвиняемых были осуждены к условному лишению свободы на сроки в три с половиной года и три года с испытательным сроком три года соответственно.