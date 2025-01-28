Стоимость литра АИ-95 в Тюмени превысила 60 рублей. И это не предел

По словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максима Шаскольского, в России сейчас достаточно запасов нефтепродуктов при том, что экспорт для производителей разрешен (15% от всего объема производства бензинов и 16% — дизельного топлива). Это, по мнению главы ФАС, дает возможность и в рознице поддерживать цены в соответствии с теми договоренностями, которые не превышают рост инфляции.