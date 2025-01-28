Стоимость литра АИ-95 в Тюмени превысила 60 рублей. И это не предел

Posted 28 января, 08:17
Published 28 января, 08:17
Modified 28 января, 08:19
Updated 28 января, 08:19
По данным Росстата, средняя стоимость ИА-95 по югу области составляет 59,92 рубля. Самая низкая цена на ИА-95 зафиксирована в Ишиме — 58,84 рубля за литр. Самая высокая — в Тобольске — 60,71 рубля.
Подросли в январе и другие виды топлива — АИ-92 подорожал в областной столице с 54,05 до 54,41 рубля, АИ-98 — с 80,42 до 80,50, дизтопливо выросло в цене на 18 копеек — с 70,63 до 70,81 рубля.
По прогнозам экспертов, в ближайшее время снижения стоимости бензина ждать не стоит. Напротив, при сохранении текущей динамики цены на бензин и дизельное топливо к летнему сезону увеличатся от 7 до 10%. В феврале, по мнению, гендиректора программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаила Комарова, стоимость топлива вырастет на 1-2%, пишут «Известия».
Интересно, что на оптовом рынке нефтепродуктов сегодня довольно стабильная ситуация и даже зафиксировано снижение цен.
По словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максима Шаскольского, в России сейчас достаточно запасов нефтепродуктов при том, что экспорт для производителей разрешен (15% от всего объема производства бензинов и 16% — дизельного топлива). Это, по мнению главы ФАС, дает возможность и в рознице поддерживать цены в соответствии с теми договоренностями, которые не превышают рост инфляции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость сливочного масла продолжает увеличиваться. Средняя цена 180-граммовой пачки уже достигла 280 рублей. Правда, по данным Росстата, цена на данный продукт с начала года снизилась — в частности, килограмм подешевел с 1150 до 1113 рублей.