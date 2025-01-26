В Тюмени подорожал бензин

Posted 26 января, 09:04
Published 26 января, 09:04
Modified 26 января, 09:15
Updated 26 января, 09:15
По данным сервиса fuelprices.ru, АИ 92 декабре в среднем стоил 54,03 рубля за литр, то сегодня — 54,12 рубля. АИ-95 подорожал с начала января с 59,6 до 59,79 рубля, стоимость дизельного топлива увеличилась с 70,01 до 70,56 рубля за литр.
За последние три месяца литр АИ-92 подорожал на 1,32 рубля, АИ-95 — на 1,61 рубля, дизтоплива — на 3,15 рубля. Годовой рост цен составит от 5,42 до 6,26 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год цены на продукты выросли в среднем более чем на 5%. Стоимость некоторых товаров выросла в два раза. увеличилась в два раза.