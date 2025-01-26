nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 09:04

Published 26 января, 09:04

Modified 26 января, 09:15

Updated 26 января, 09:15

В Тюмени подорожал бензин

В Тюмени подорожал бензин

26 января 2025, 09:04
Фото: 1MI.
За последнюю неделю цены на АИ-92 выросли на 0,17%, АИ-95 подорожал на 0,32%, дизтопливо выросло в цене на 0,79%.

По данным сервиса fuelprices.ru, АИ 92 декабре в среднем стоил 54,03 рубля за литр, то сегодня — 54,12 рубля. АИ-95 подорожал с начала января с 59,6 до 59,79 рубля, стоимость дизельного топлива увеличилась с 70,01 до 70,56 рубля за литр.

За последние три месяца литр АИ-92 подорожал на 1,32 рубля, АИ-95 — на 1,61 рубля, дизтоплива — на 3,15 рубля. Годовой рост цен составит от 5,42 до 6,26 рубля.

В Тюменской области сдают в аренду нефтяную скважину по цене однокомнатной квартиры
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год цены на продукты выросли в среднем более чем на 5%. Стоимость некоторых товаров выросла в два раза. увеличилась в два раза.

Читайте также:
Мэр Тюмени Афанасьев пояснил, для чего чиновники собирают деньги на СВОВ тюменском Рощино открывают новое здание терминалаТюменцы меняют съемные квартиры на комнаты из-за неподъемных арендных ставок
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Бензин#Цены на бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика