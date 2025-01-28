Сливочное масло подскочило в цене в Тюмени

Стоимость некоторых марок масла выросла до 350-390 рублей, но чаще всего за кусок масла массой 180 г просят 280 рублей. Есть варианты и по более привлекательным ценам: 159-190 рублей за пачку. Упаковка внешне похожа на обычные брикеты, но под собой прячет грустную правду: масла в таких пачках всего 100 г вместо 180 г, изучил цены портал 72.RU.