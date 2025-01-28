Сливочное масло подскочило в цене в Тюмени

Posted 28 января, 02:37
Published 28 января, 02:37
Modified 28 января, 07:22
Updated 28 января, 07:22
Стоимость некоторых марок масла выросла до 350-390 рублей, но чаще всего за кусок масла массой 180 г просят 280 рублей. Есть варианты и по более привлекательным ценам: 159-190 рублей за пачку. Упаковка внешне похожа на обычные брикеты, но под собой прячет грустную правду: масла в таких пачках всего 100 г вместо 180 г, изучил цены портал 72.RU.
Тюменцы признались, что стараются не так часто использовать сливочное масло, как раньше, потому что оно стало дорогим удовольствием. Некоторые в шутку назвали его новым деликатесом.
В конце декабря 2024 года цены на сливочное масло и молочную продукцию стали предметом обсуждения на заседании правительства области. Производство сырого молока в регионе упало на 1%, но это только начало. Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 10%. Власти связали это с уменьшением доли частных фермерских хозяйств в отрасли.