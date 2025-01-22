В отрезанные от цивилизации тюменские села отправили снегоходы с продуктами

Posted 22 января, 14:46
Published 22 января, 14:46
Modified 22 января, 14:48
Updated 22 января, 14:48
Глава региона провел совещание по проблеме строительства зимних автодорог к труднодоступным поселениям в Тобольском районе. Дорожники отметили, что пришедшее в область похолодание пойдет на пользу процессу прокладки зимников, но нужно еще несколько морозных дней, чтобы болота застыли.
«Чтобы обустроить все 348 км зимников, специалистам нужно еще примерно пять дней. Сейчас в отдаленные села топливо и продукты завозятся снегоходами и внедорожной техникой. Как только встанет зимник, поедут бензовозы», — написал губернатор в своем блоге.
Моор заверил, что держит ситуацию под контролем.
Напомним, жители отдаленных районов пожаловались, что не могут закупить продукты и топливо для неотложных нужды, потому что к их деревням так и не проложили зимники.