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Posted 22 января, 14:46

Published 22 января, 14:46

Modified 22 января, 14:48

Updated 22 января, 14:48

В отрезанные от цивилизации тюменские села отправили снегоходы с продуктами

В отрезанные от цивилизации тюменские села отправили снегоходы с продуктами

22 января 2025, 14:46
Фото: 1MI.
Проблема с зимниками в Тобольском районе дошла до губернатора Тюменской области Александра Моора. В труднодоступные деревни и поселки отправили снегоходы с продуктами.

Глава региона провел совещание по проблеме строительства зимних автодорог к труднодоступным поселениям в Тобольском районе. Дорожники отметили, что пришедшее в область похолодание пойдет на пользу процессу прокладки зимников, но нужно еще несколько морозных дней, чтобы болота застыли.

«Чтобы обустроить все 348 км зимников, специалистам нужно еще примерно пять дней. Сейчас в отдаленные села топливо и продукты завозятся снегоходами и внедорожной техникой. Как только встанет зимник, поедут бензовозы», — написал губернатор в своем блоге.
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Моор заверил, что держит ситуацию под контролем.

Напомним, жители отдаленных районов пожаловались, что не могут закупить продукты и топливо для неотложных нужды, потому что к их деревням так и не проложили зимники.

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#Марина Коржина#Общество#Транспорт#Тобольск#Погода#Дороги
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