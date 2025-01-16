Заканчиваются продукты и топливо: тюменцы страдают без зимников

Posted 16 января, 05:15
Published 16 января, 05:15
Modified 16 января, 05:17
Updated 16 января, 05:17
Тоболяки столкнулись с серьезными проблемами из-за аномально теплой зимы. Без зимних дорог, которые обычно прокладывают по болотам, люди вынуждены покупать только самые основные продукты втридорога и не могут отправить детей в школу.
«Положение тяжелое, такого никогда не было. В школу добирались из соседних деревень на буранах. У людей бензина нет, детей, которые были на каникулах, привезти не могут», — рассказала жительница Ачир Гульфара порталу 72.RU.
Местные жители написали коллективное обращение в «Народный фронт» и пожаловались, что запасы продуктов и топлива подходят к концу. Обычно зимой делали закупки муки, сахара и масла на год вперед. В это же время в села и деревни завозили горючее для дизельных электростанций, уголь для школьной котельной. Дошло до крайности: родственники не могут забрать тело бойцы, погибшего на СВО.
«В деревню Иземеть доставили труп погибшего участника спецоперации на болотоходе, а родственникам очень сложно добраться до деревни Изметь в связи с отсутствием зимника», — говориться в общении.
Компания КХ «Данилова» отказалась наводить зимники, потому что власти Тобольского района не подготовили нужные документы. Администрация заключила контракт с МУП «Байкаловский ЖКХ», но у него мало опыта в такой работе: болото не подготовлено, расчистка идет медленно.
Ранее глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил об открытии четырех зимних дорог: Бобова-Чебурга-Тахтагул, Редькина-Нерда, Хмелёва-Елань, Нижняя Тавда — Мортка. По его словам, в остальных местах болото не промерзло.