Заканчиваются продукты и топливо: тюменцы страдают без зимников

Местные жители написали коллективное обращение в «Народный фронт» и пожаловались, что запасы продуктов и топлива подходят к концу. Обычно зимой делали закупки муки, сахара и масла на год вперед. В это же время в села и деревни завозили горючее для дизельных электростанций, уголь для школьной котельной. Дошло до крайности: родственники не могут забрать тело бойцы, погибшего на СВО.