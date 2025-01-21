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Posted 21 января, 08:59

Published 21 января, 08:59

Modified 21 января, 10:38

Updated 21 января, 10:38

Полный ноль: тюменцы вслепую едут по тюменской трассе

Полный ноль: тюменцы вслепую едут по тюменской трассе

21 января 2025, 08:59
Фото: 1MI.
Видимость на автодороге Тюмень-Тобольск упала почти до нуля из-за плохой погоды. Тюменская ГАИ призвала водителей максимально снизить скорость.

Тюменцы сняли на видео обстановку на тюменской трассе и опубликовали ролик в соцсети. Запись мгновенно разошлась по местным пабликам. Водители пожаловались, что в такую погоду видели на трассе автомобили с погашенными фарами, что сделало их практически невидимыми для других участков движения.

«Только из Тобольска приехал, видимости ноль. И в такую погоду некоторые умудряются без света ездить, либо на еле заметных габаритах. Что у вас в голове?» — возмутился один из интернет-пользователей.
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Другим автовладельцам повезло больше, но все они согласились, что в таких условиях нужно особенно внимательно следить за дорогой. Один из комментаторов даже попенял автору ролика, что тот смотрел в телефон, а не на дорогу.

«Ночью сегодня так же ехали до Тобольска», «Сейчас ехал, видимость очень плохая, но люди относятся здраво: едут спокойно и скорость небольшая», «Фура еще поднимает весь снег на дороге», — высказались тюменцы.

Госавтоинспекция Тюменской области напомнила, что из-за погоды видимость и для водителей, и для пешеходов ограничена. Сотрудники призвали пожилых людей, водителей-новичков, семьи с детьми отказаться от поездок по загородным дорогам.

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«Рекомендуем водителям сбавить скорость, учитывать дорожные условия и видимость. В случае выявления повышенной скользкости будет решаться вопрос о введении временного ограничения движения на том или ином участке дорог», — пояснил начальник управления ГАИ Андрей Миллер.

Напомни, по прогнозу МЧС, вероятность ДТП сегодня составила 40%. Наибольшая опасность аварий существует в Тюмени, Голышмановском округе, а так же на федеральных трассах и местных дорогах в Тюменском районе, на участке трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе и трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

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