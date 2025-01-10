Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников

Posted 10 января, 04:30
Published 10 января, 04:30
Modified 10 января, 04:32
Updated 10 января, 04:32
Аномально теплая для декабря погода не позволила проложить зимние дороги по болотам в Тобольском районе. Часть деревень и поселков остается отрезанной от соседних поселений, магазинов и больниц. Летом местные жители выбираются на «большую землю» с помощью регулярных авиаперевозок, а в межсезонье врачи прилетают в эту часть района на вертолете.
В администрации Тобольского района призвали жителей его труднодоступной части не волноваться. Зимники все-таки проложат, но сдавать будут частями.
«На болотах проступала вода. Поэтому приемка зимников начнется с 10 января. Это пройдет поэтапно, сначала в тех местах, где будет позволять погода. Поводов для беспокойства нет», — пояснили в администрации порталу 72.RU.
Представитель местной власти добавил, что та же ситуация сложилась в соседних регионах: ХМАО-Югре и ЯНАО.