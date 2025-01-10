Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников

Аномально теплая для декабря погода не позволила проложить зимние дороги по болотам в Тобольском районе. Часть деревень и поселков остается отрезанной от соседних поселений, магазинов и больниц. Летом местные жители выбираются на «большую землю» с помощью регулярных авиаперевозок, а в межсезонье врачи прилетают в эту часть района на вертолете.