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Posted 10 января, 04:30

Published 10 января, 04:30

Modified 10 января, 04:32

Updated 10 января, 04:32

Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников

Только вертолетом: теплая погода оставила тюменцев без зимников

10 января 2025, 04:30
Фото: 1MI.
Жители тюменского Заболотья оказались оторваны от цивилизации несмотря на приходил календарной зимы. Там, где должны пролегать зимники, еще недавно стояла вода.

Аномально теплая для декабря погода не позволила проложить зимние дороги по болотам в Тобольском районе. Часть деревень и поселков остается отрезанной от соседних поселений, магазинов и больниц. Летом местные жители выбираются на «большую землю» с помощью регулярных авиаперевозок, а в межсезонье врачи прилетают в эту часть района на вертолете.

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В администрации Тобольского района призвали жителей его труднодоступной части не волноваться. Зимники все-таки проложат, но сдавать будут частями.

«На болотах проступала вода. Поэтому приемка зимников начнется с 10 января. Это пройдет поэтапно, сначала в тех местах, где будет позволять погода. Поводов для беспокойства нет», — пояснили в администрации порталу 72.RU.

Представитель местной власти добавил, что та же ситуация сложилась в соседних регионах: ХМАО-Югре и ЯНАО.

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#Марина Коржина#Общество#Тобольск#Погода#Зимник
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