В Тюменской области на переправе утонул автомобиль

Posted 14 декабря, 11:23
Published 14 декабря, 11:23
Modified 14 декабря, 11:25
Updated 14 декабря, 11:25
«Тоболяки уже открыли сезон. А по знакам, там даже ходить нельзя», — сообщили очевидцы в сообществе «Типичный Тобольск».
И добавили, что с начала этой недели жители Тобольска уже активно ездят на авто по переправе
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тобольска отменила опубликованный ранее аукцион на 475 миллиона рублей по поиску подрядной организации для проектирования и строительства двух буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду толщиной до 20 сантиметров. Такое решение мэрия города приняла в связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию паромов.