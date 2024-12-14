В Тюменской области на переправе утонул автомобиль

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тобольска отменила опубликованный ранее аукцион на 475 миллиона рублей по поиску подрядной организации для проектирования и строительства двух буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду толщиной до 20 сантиметров. Такое решение мэрия города приняла в связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию паромов.