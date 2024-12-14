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Posted 14 декабря, 11:23

Published 14 декабря, 11:23

Modified 14 декабря, 11:25

Updated 14 декабря, 11:25

В Тобольске на переправе утонул автомобиль

В Тюменской области на переправе утонул автомобиль

14 декабря 2024, 11:23
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

В Тобольске на переправе утонул автомобиль

Водитель транспортного средства, несмотря на предупреждающие знаки, выехал на лед на переправе в Тобольске, вследствие чего провалился. Инцидент произошел несколько дней назад.
«Тоболяки уже открыли сезон. А по знакам, там даже ходить нельзя», — сообщили очевидцы в сообществе «Типичный Тобольск».

И добавили, что с начала этой недели жители Тобольска уже активно ездят на авто по переправе

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тобольска отменила опубликованный ранее аукцион на 475 миллиона рублей по поиску подрядной организации для проектирования и строительства двух буксир-паромов с ледовым усилением для плавания в битом льду толщиной до 20 сантиметров. Такое решение мэрия города приняла в связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию паромов.

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