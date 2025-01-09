На тюменских трассах ввели режим повышенной готовности

Posted 9 января, 09:49
Published 9 января, 09:49
Modified 9 января, 10:01
Updated 9 января, 10:01
Теплая и снежная погода задержится в Тюменской области 10 января, но к ней добавится ветер от умеренного до сильного в зависимости от района.
«Режим повышенной готовности введен на трассах Тюменской области и ХМАО. На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — ФКУ «Уралуправтодор».
По данным центра «Фобос», в течение суток 10 января в Тюмени ожидается небольшой снег и умеренный ветер. Ночью термометр покажет от 0 до -2 градусов, днем — до -4 градусов. В Ишиме также пройдет небольшой снег, а порывы ветра будет достигать 14 м/с. Оттепель продолжится: ночью похолодает до -5, а днем столбик термометра будет колебаться от -1 до -3.
Жителей Тобольска предупредили о сильном тумане и гололедице. Ветер останется умеренным, и в условиях облачности температура воздуха составит -3 градуса ночью и -5 днем. В Ялуторовске ожидается переменная облачность, мокрый снег и потепление до -3 градусов ночью и -5 днем.
Декабрь в Тюмени стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1885 года. Такая погода характерна для ноября, а для первого месяца зимы температура воздуха на 6,6 градуса превышала климатическую норму.