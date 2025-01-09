На тюменских трассах ввели режим повышенной готовности

По данным центра «Фобос», в течение суток 10 января в Тюмени ожидается небольшой снег и умеренный ветер. Ночью термометр покажет от 0 до -2 градусов, днем — до -4 градусов. В Ишиме также пройдет небольшой снег, а порывы ветра будет достигать 14 м/с. Оттепель продолжится: ночью похолодает до -5, а днем столбик термометра будет колебаться от -1 до -3.