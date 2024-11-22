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Posted 22 ноября, 01:09

Published 22 ноября, 01:09

Modified 22 ноября, 01:09

Updated 22 ноября, 01:09

В Тюмени похолодает до -14

В Тюмени похолодает до -14

22 ноября 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Переменную облачность, туман, изморозь и гололед прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 22 ноября, метеорологи. Днем температура воздуха составит -1…-6, в ночные часы ожидается до -4…-9, при прояснении до -14. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

В Тюмени 22 ноября ожидается малооблачна погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -4…-3, ночью термометры покажут -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 16:13, продолжительность дня 7 часов 39 минут.

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В Тобольске 22 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до -2…-4, в вечерние часы столбик термометров опустятся до -5…-6. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30, закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 25 минут.

В Ишиме 22 ноября ожидается малооблачная погода. Утром и днем столбики термометров покажут -2…-4, ночью температура воздуха опустится до -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 50 минут.

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