В Тюмени похолодает до -14

Posted 22 ноября, 01:09
Published 22 ноября, 01:09
Modified 22 ноября, 01:09
Updated 22 ноября, 01:09
В Тюмени 22 ноября ожидается малооблачна погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -4…-3, ночью термометры покажут -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 16:13, продолжительность дня 7 часов 39 минут.
В Тобольске 22 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до -2…-4, в вечерние часы столбик термометров опустятся до -5…-6. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30, закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 25 минут.
В Ишиме 22 ноября ожидается малооблачная погода. Утром и днем столбики термометров покажут -2…-4, ночью температура воздуха опустится до -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 50 минут.