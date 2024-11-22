В Тюмени похолодает до -14

Переменную облачность, туман, изморозь и гололед прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 22 ноября, метеорологи. Днем температура воздуха составит -1…-6, в ночные часы ожидается до -4…-9, при прояснении до -14. Скорость ветра составит 4-9 м/с.

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