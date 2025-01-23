Приключения в ледяном аду! Как тюменцы выживают в городе в -30

Одной из главных проблем зимы в Тюмени остаются неустроенные остановки общественного транспорта. Многие остановочные комплексы в городе — это всего лишь металлический каркас с крышей, который никак не спасает от пронизывающего ветра. Когда температура на улице опускается ниже -30 градусов, а ветер разгоняется до 15-20 м/с, ожидание автобуса становится настоящим испытанием. Проблему усугубляет то, что в морозы автобусы нередко задерживаются, заставляя людей стоять на остановке по 15-20 минут.