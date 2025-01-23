Приключения в ледяном аду! Как тюменцы выживают в городе в -30

Posted 23 января, 08:21
Published 23 января, 08:21
Modified 23 января, 08:23
Updated 23 января, 08:23
Зима в Тюмени — это настоящая проверка на прочность для горожан. Морозы за -30 градусов, сильный ветер, покрытые льдом дороги и перегревающие батареи в общественном транспорте становятся частью повседневной рутины. В таких условиях даже обычные дела, такие как поездка на работу или поход в магазин, превращаются в настоящую борьбу с холодом.
Одной из главных проблем зимы в Тюмени остаются неустроенные остановки общественного транспорта. Многие остановочные комплексы в городе — это всего лишь металлический каркас с крышей, который никак не спасает от пронизывающего ветра. Когда температура на улице опускается ниже -30 градусов, а ветер разгоняется до 15-20 м/с, ожидание автобуса становится настоящим испытанием. Проблему усугубляет то, что в морозы автобусы нередко задерживаются, заставляя людей стоять на остановке по 15-20 минут.
«Стоишь на остановке и чувствуешь, как тебя обжигает мороз, а ветер пробирает до костей. Даже пять минут ожидания кажутся вечностью. Хотелось бы, чтобы власти обратили внимание на эту проблему и установили теплые остановки в каждом районе», — делится тюменка Ольга.
Однако, как мы уже рассказывали, теплые остановки пока остаются только мечтой для тюменцев. Жителям отдаленных районов, таких как Лесобаза, Восточный или Мыс, придется и дальше ждать транспорт на открытых продуваемых остановках, согреваясь лишь мыслями о тепле.
«На улице жуткий холод, ветер сбивает с ног, но согреться негде. У нас на Лесобазе вообще нет теплых остановок. С детьми утром добраться до школы или садика — целая эпопея», — жалуется жительница района Наталья.
Когда долгожданный автобус подъезжает к остановке, начинается другая проблема — перепад температур. В салонах общественного транспорта батареи часто работают на полную мощность, что приводит к перегреву воздуха. Контраст между морозом на улице и духотой в автобусе делает поездку крайне некомфортной. Зимой даже короткая поездка на общественном транспорте превращается в испытание: сначала приходится мерзнуть на остановке, а затем страдать от духоты в салоне.
«После 15 минут в таком тепле чувствуешь себя, как в бане. Снимаешь шапку, расстегиваешь куртку, но всё равно невозможно. А потом выходишь на мороз, и тебя сразу сковывает холод. Это ад какой-то, особенно, если садишься на то самое место над печкой», — рассказывает житель Тюмени Андрей.
Водители автобусов стараются поддерживать комфортную температуру, но с такой разницей между температурой снаружи и внутри найти баланс крайне сложно. Ещё одна проблема — запотевшие окна, из-за которых пассажирам тяжело ориентироваться, а водителям усложняется обзор дороги. Пассажиры жалуются, что духота и перепады температур приводят к головным болям и частым простудам. Кроме того, в часы пик автобусы и маршрутки часто бывают переполнены. Теснота и отсутствие свежего воздуха делают поездку ещё менее приятной.
«В автобусе 40 человек, дышать нечем, батареи жарят на максимум, а на улице -30. Выхожу с головной болью и чувством, что лучше бы я прошёлся пешком, несмотря на мороз», — делится своим опытом тюменец Сергей.
Другая неизменная проблема тюменской зимы — дороги и тротуары, покрытые льдом. Пешеходам приходится буквально «выживать» на скользких дорожках, стараясь не упасть и не получить травму. Ситуацию усугубляет сильный ветер, который сбивает с ног. Особо сложной ситуация становится возле остановок, где лёд не успевают вовремя посыпать песком или солью, и переходы через дорогу превращаются в опасные участки.
«Каждое утро выхожу из дома, как на каток. Идёшь медленно, стараешься не упасть, но всё равно поскальзываешься. На днях видела, как женщина упала прямо возле остановки. Никто из прохожих не остался равнодушным, помогли ей встать. Но ведь это можно предотвратить, если дороги будут посыпать вовремя», — рассказывает жительница района МЖК Анастасия.
Автомобилисты тоже сталкиваются с трудностями. Низкие температуры и гололёд делают управление машиной настоящим испытанием. Машины нередко «буксуют» на подъёмах, тормозной путь увеличивается, а аккумуляторы на морозе выходят из строя. В результате многие автовладельцы предпочитают оставлять свои машины дома и пересаживаться на общественный транспорт.
«Последние два дня, как рулетка. Не знаешь, заведётся машина утром или нет. А если завелась, то по дороге приходится быть предельно осторожным, чтобы не попасть в аварию. Особенно тяжело на межквартальных дорогах, которые редко обслуживают так, как надо», — говорит тюменский автомобилист Дмитрий.
Кроме того, в условиях сильных морозов увеличивается количество аварий. На замёрзших дорогах, особенно в вечерние часы, когда видимость ухудшается, происходят частые ДТП. Дорожные службы стараются посыпать улицы песком и реагентами, но их ресурсов не всегда хватает на весь город, а жители окрестностей сталкиваются с ещё большими проблемами.
23 января занятия отменили для первой и второй смены с 1-4 класс. Старшим школьникам все же пришлось шагать на занятия. Многим до школы нужно добираться на автобусе, а потому они сталкиваются с теми же проблемами, что и взрослые, отправляющиеся на работу. Но некоторым родители все же разрешают остаться дома.
«Я в 6, у нас не отменили, но я не пошла. У нас в классе 5 человек пришли», — поделилась тюменская школьница.
Благо морозы обещают оставить город уже 24 января. Однако каждый раз, когда столбики термометров будут падать ниже показателя в -20 градусов, горожанам все же придется играть в эту игру на выживание.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские родители требуют пересмотреть условия для актировок в школах города.