Издевательство над детьми: тюменские родители требуют отменять занятия в школах в -30

Если -30 градусов и ветер выше 2 м/с или на улице -35 без ветра, дома остаются дети с 1 по 9 класс. Если в -35 ветер сильнее 2 м/с или на улице -40 даже без ветра, то в школу не нужно идти и старшей школе. Также на фоне массовых жалоб родителей об условиях актировок тюменцам напомнили и в правительстве региона.