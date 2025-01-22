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Posted 22 января, 07:36

Published 22 января, 07:36

Modified 22 января, 07:38

Updated 22 января, 07:38

Тюменские родители требуют отменить занятия в школе в -30.

Издевательство над детьми: тюменские родители требуют отменять занятия в школах в -30

22 января 2025, 07:36
Фото: 1MI. Тюменские родители требуют отменить занятия в школе в -30.

Тюменские родители требуют отменить занятия в школе в -30 градусов

Сюжет
Дети
Первый морозный день в Тюмени, по ожиданиям тюменцев, должен был ознаменоваться актировкой. С учетом охлаждения ветром, температура ощущается, как -33 градуса, однако даже для первоклассников занятия не отменили. Родители школьников требуют пересмотреть условия актировок.

В школу в -30

Несмотря на отсутствие актировки, многие родители не пустили своих детей в школу, опасаясь, что их снесет ветром или обморозит. Уже с утра на улицах царила метель, порывы ветра достигали 15-20 м/с. «По ощущениям» температура воздуха достигала -33 градусов.

«Конечно нужно дома детей в такую погоду оставлять, такой ветрище!», — пишут тюменцы.

Горожане отмечают, что не все дети могут быстро добраться до школы. Некоторым приходится ездить на автобусах или долго идти пешком, что в условиях такого ветра, не совсем безопасно.

Однако официально на улице только -22, а потому решение об актировке и не было принято. Как рассказали «Нашему городу» в администрации Тюмени, утром департамент образования решает, пойдут школьники на занятия или нет.

«В департаменте утверждён график работы специалистов, которые отвечают за получение ежедневной информации от Тюменского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Эти сотрудники проверяют фактические данные о погоде на текущий день и сравнивают их с требованиями для отмены очных занятий в школах и других образовательных учреждениях нашего региона. Эти требования были утверждены директором департамента образования и науки Тюменской области и согласованы с начальником Главного управления МЧС России по Тюменской области. На основе анализа этих данных принимается решение об отмене очных уроков», — сообщили городские власти.

Так занятия в школе отменяются для школьников с 1-4 класс, если на улице -25 градусов и ветер более 2 м/с или если температура -30 градусов, но ветер менее 2 м/с.

Если -30 градусов и ветер выше 2 м/с или на улице -35 без ветра, дома остаются дети с 1 по 9 класс. Если в -35 ветер сильнее 2 м/с или на улице -40 даже без ветра, то в школу не нужно идти и старшей школе. Также на фоне массовых жалоб родителей об условиях актировок тюменцам напомнили и в правительстве региона.

Условия актировок.
Условия актировок.. Фото: Правительство Тюменской области.

Однако многие родители считают, что эти критерии нужно пересмотреть. Они предлагают учитывать уровень влажности и более детально анализировать порывы ветра. Например, при порывах ветра более 10 м/с предлагается объявлять актировку уже при температуре -20 градусов.

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Будут ли проблемы в школе, если не отпустить ребенка?

Однако не все родители полагаются на решение департамента образования и многие дети сегодня все же не пошли в школу. Однако массовой нехватки учеников в городских школах не отмечалось. Вопреки переживаниям некоторых родителей, если вы самовольно не отпустили ребенка в мороз в школу, то никаких серьезных последствий быть не должно.

«Если родитель захочет не отправлять ребенка в школу, то никаких последствий не будет. Нужно лишь связаться с классным руководителем предупредить, чтобы ребенка не искали. Все подобные вопросы вполне решаемы», — объяснил «Нашему городу» директор МАОУ СОШ №92 Юрий Карнаухов.

Однако юрист Константин Долгих говорит о том, что пропуск даже одного школьного дня должен правильно оформляться. В идеале в учебном заведении должен быть разработан локальный документ, в котором должно быть указано, сколько дней можно пропустить без уважительной причины и какие причины считаются уважительными.

«Обычно разрешается пропустить от 3 до 5 дней в месяц. Однако просто остаться дома нельзя — необходимо предоставить заявление от родителей с пометкой о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка. В качестве причины можно указать семейные обстоятельства. Если такого документа нет, то ответственность за ребёнка несёт школа (статья 41 Закона об образовании). В случае возникновения проблем, классному руководителю и другим сотрудникам придётся объясняться с полицией», — говорит юрист.

Если локальный документ отсутствует, то решение о пропуске занятий принимает классный руководитель. А потому при уведомлении главы класса проблем с пропуском одного или нескольких дней быть не должно.

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Можно ли изменить условия?

Жалобы на отсутствие актировок активно обсуждались и в прошлом году. Тогда местные школьники даже обращались с жалобами к Екатерине Мизулиной. Их недовольства поддерживали и ученики из других городов страны.

Однако, как говорит юрист Долгих, школьникам и их родителям под силу самостоятельно изменить условия отмены занятий в школах города.

«Не существует единого закона или распоряжения, которые бы регулировали порядок актировки. На уровне региона или муниципалитета, а также в отдельных населённых пунктах принимаются локальные нормативные акты, которые устанавливают особенности освобождения от занятий», — объясняет Долгих.

Он отмечает, что в каждом регионе России могут быть свои рекомендации, при которых департаменты образования сообщают о возможности не посещать школу. Даже администрация конкретного учебного заведения также может принять решение об освобождении от занятий.

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