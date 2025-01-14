Мечтаем, но не дождемся: каких удобств в транспорте в Тюмени не будет еще 10 лет?

Даже в такую теплую для Тюмени зиму ждать автобус по полчаса на остановке не особо комфортно. К тому же морозы все же обещают показать себя этой зимой. Но о теплых остановках пока тюменцам остается лишь мечтать. Ранее власти неоднозначно высказывались на эту тему, но недавно четко дали понять, что ждать новшества не стоит. В администрации объяснили, что внедрение теплых остановок возможно только за счет внебюджетных средств.