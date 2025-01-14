Мечтаем, но не дождемся: каких удобств в транспорте в Тюмени не будет еще 10 лет?

Posted 14 января, 07:03
Published 14 января, 07:03
Modified 14 января, 07:05
Updated 14 января, 07:05
Даже в такую теплую для Тюмени зиму ждать автобус по полчаса на остановке не особо комфортно. К тому же морозы все же обещают показать себя этой зимой. Но о теплых остановках пока тюменцам остается лишь мечтать. Ранее власти неоднозначно высказывались на эту тему, но недавно четко дали понять, что ждать новшества не стоит. В администрации объяснили, что внедрение теплых остановок возможно только за счет внебюджетных средств.
Как говорит экономист Ирина Меняйлова, местные бизнесмены вряд ли будут столь щедры, чтобы оборудовать город теплыми остановочными павильонами.
«Это достаточно дорого и, как максимум, я полагаю, что застройщики могут расположить пару таких павильонов у своих ЖК, но повсеместного применения технологии в ближайшие 10 лет при текущей позиции администрации ждать не стоит», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
При этому в 2025 году за счет городского бюджета в городе появятся 50 «умных остановок"LCD-табло и WI-FI, на что выделено 73 миллиона рублей. Однако многие тюменцы отмечают, что тепло на остановке в разы важнее электронной системы.
Электробусы — экологически чистый и экономичный вид транспорта, уже активно внедрённый в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Тюмени запускали один тестовый электробус, но позже власти признались, что внедрять такие транспортные средства повсеместно они не будут — слишком дорого.
«Пока новые приобретать не планируем. Электробус в сравнении с газовым автобусом стоит на 7-9 миллионов рублей дороже», — объяснили «Нашему городу» в администрации.
Хотя, как говорит эколог Ирина Гаврина использование электротранспорта позволяет снизить выбросы СО₂, такие автобусы более экономичны в эксплуатации и создают меньше шума.
В Тюмени отсутствует высокоскоростной внеуличный транспорт: метро, монорельс или легкорельсовый трамвай. Эти виды транспорта, по словам урбаниста Никиты Мельникова, значительно снижают нагрузку на дороги, сокращают время в пути и разгружают автобусные маршруты.
«Скоростной городской транспорт — это неотъемлемая часть развитого современного города», — считает специалист.
Но пока местные власти сосредоточены на модернизации автобусного парка, запуск внеуличного транспорта остаётся маловероятным. К тому же администрация Тюмени окончательно подтвердила, что запуск троллейбусного и трамвайного сообщения в городе не входит в планы развития общественного транспорта. Власти объясняют это экономической нецелесообразностью, сложностью инфраструктурных изменений и ориентацией на другие современные виды транспорта.
Другим современным видом транспорта, который все же может появиться в Тюмени можно назвать метробус. Однако он может появиться не ранее 2040-го года. А потому горожанам пока остается довольствоваться автобусами.
В вечернее и ночное время общественный транспорт в Тюмени практически отсутствует. Это создаёт неудобства для работающих в ночные смены и любителей вечернего досуга. Тюменцы неоднократно говорили о том, что многие автобусы и маршрутки уже не ездят после 21:00, хотя необходимость в их использовании для некоторых сохраняется и до 23:00.
Городские власти в 2014-м и 2023-м годах говорили о том, что вопрос ночного общественного транспорта будет вынесен на обсуждение. Однако сейчас возможность ночных автобусов не обсуждается. Хотя, как говорит социолог Наталья Девлешова, такое решение позитивно сказалось бы на городской безопасности и турпотоке.
«В городах, где автобусы курсируют дольше, снижается численность хулиганств и ночных происшествий. К тому же туристы часто заинтересованы в прогулках по ночному городу и автобусы могли бы ив этом случае оказаться полезными», — говорит эксперт.
Несмотря на то, что пока власти не планируют внедрять вышеперечисленные решения, которые уже активно используются в других городах, горожане и специалисты считают, чо когда-то городу придется вернуться к обсуждению этих вопросов и, возможно, изменить свое решение.
«Вероятно, когда город получит статус миллионника и будет получать немного иное финансирование, то бюджетных средств будет хватать на развитие системы общественного транспорта в более инновационном ключе», — считает экономист Леонид Вараксин.
Эксперты отмечают, что внедрение современных транспортных решений повышает:
Но модернизация транспортной системы требует комплексного подхода, а частности планирования бюджетных средств, взаимодействия с федеральными программами финансирования и повышения уровня контроля за подрядчиками и качеством выполненных работ.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменской Госавтоинспекции встревожены всплеском ДТП с участием автобусов. С начала 2025-го года на дорогах Тюменской области произошло 4 аварии с участием автобусов, в которых пострадали 11 человек.