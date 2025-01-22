Неожиданный поворот: автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев

Автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев

Сюжет Мороз

Суровые зимние морозы и качество уборки снега в Тюмени требуют особого внимания при выборе автомобиля. Чтобы не столкнуться с проблемами на заснеженных дорогах и в ледяные холода, важно подобрать машину, которая сочетает в себе надежность, экономичность и комфорт. Что выбрать и как не разориться?

Зимний период в Тюмени сопровождается сильными морозами, что ставит перед владельцами автомобилей дополнительные вызовы. Однако даже в условиях экстремальных температур можно найти бюджетное авто, которое будет надежным спутником в морозные дни. Автоэксперт Сергей Нестеров советует обращать особое внимание на наличие полного привода, подогрева, качественной теплоизоляции и высокого клиренса. «Лучше выбирать автомобили с хорошей теплоизоляцией и системой обогрева двигателя, чтобы избежать замерзания и проблем с запуском в сильный мороз. Высокий клиренс помогает избегать проблем с проходимостью», — сообщил в разговоре с «Нашим городом» эксперт. Нестеров считает, что дял тюменцев подойдут следующие бюджетные варианты: Renault Duster — популярный кроссовер с полным приводом и хорошими показателями проходимости. Цена автомобиля начинается от 1,2 млн рублей, но можно найти бюджетные предложения на вторичном рынке.

— популярный кроссовер с полным приводом и хорошими показателями проходимости. Цена автомобиля начинается от 1,2 млн рублей, но можно найти бюджетные предложения на вторичном рынке. Kia Rio — компактный седан с хорошими показателями зимней эксплуатации, системой обогрева сидений и доступной ценой (от 800 тыс. рублей).

— компактный седан с хорошими показателями зимней эксплуатации, системой обогрева сидений и доступной ценой (от 800 тыс. рублей). Lada Vesta Cross — отечественный автомобиль с хорошей теплоизоляцией и полным приводом, идеально подходящий для тюменских зим. Выбирая автомобиль для зимы в Тюмени, важно учитывать как технические характеристики, так и личные предпочтения водителя. В любом случае, тщательно подготовив машину к холодам, можно значительно повысить комфорт и безопасность на дорогах. Какие авто угоняют в Тюмени чаще всего? Список удивит Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, в Тюменской области за последний год стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет снизилась на 9,1%, до 1 660 000 рублей. Особенно заметно упали цены на автомобили марок Chery, Renault и Kia. Читайте также: Штормовой ветер, метель и -29: в Тюмень с опозданием пришли крещенские морозы В Тюменской области объявили штормовое предупреждение Будет ощущаться как -35: в Тюмени на этой неделе резко похолодает