Неожиданный поворот: автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев

Posted 22 января, 08:18
Published 22 января, 08:18
Modified 22 января, 08:20
Updated 22 января, 08:20
Зимний период в Тюмени сопровождается сильными морозами, что ставит перед владельцами автомобилей дополнительные вызовы. Однако даже в условиях экстремальных температур можно найти бюджетное авто, которое будет надежным спутником в морозные дни. Автоэксперт Сергей Нестеров советует обращать особое внимание на наличие полного привода, подогрева, качественной теплоизоляции и высокого клиренса.
«Лучше выбирать автомобили с хорошей теплоизоляцией и системой обогрева двигателя, чтобы избежать замерзания и проблем с запуском в сильный мороз. Высокий клиренс помогает избегать проблем с проходимостью», — сообщил в разговоре с «Нашим городом» эксперт.
Нестеров считает, что дял тюменцев подойдут следующие бюджетные варианты:
Выбирая автомобиль для зимы в Тюмени, важно учитывать как технические характеристики, так и личные предпочтения водителя. В любом случае, тщательно подготовив машину к холодам, можно значительно повысить комфорт и безопасность на дорогах.
Ранее «Наш город» сообщал о том, в Тюменской области за последний год стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет снизилась на 9,1%, до 1 660 000 рублей. Особенно заметно упали цены на автомобили марок Chery, Renault и Kia.