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Posted 22 января, 08:18

Published 22 января, 08:18

Modified 22 января, 08:20

Updated 22 января, 08:20

Автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев.

Неожиданный поворот: автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев

22 января 2025, 08:18
Фото: 1MI. Автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев.

Автоэксперт назвал лучшее модели машин для тюменцев

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Мороз
Суровые зимние морозы и качество уборки снега в Тюмени требуют особого внимания при выборе автомобиля. Чтобы не столкнуться с проблемами на заснеженных дорогах и в ледяные холода, важно подобрать машину, которая сочетает в себе надежность, экономичность и комфорт. Что выбрать и как не разориться?

Зимний период в Тюмени сопровождается сильными морозами, что ставит перед владельцами автомобилей дополнительные вызовы. Однако даже в условиях экстремальных температур можно найти бюджетное авто, которое будет надежным спутником в морозные дни. Автоэксперт Сергей Нестеров советует обращать особое внимание на наличие полного привода, подогрева, качественной теплоизоляции и высокого клиренса.

«Лучше выбирать автомобили с хорошей теплоизоляцией и системой обогрева двигателя, чтобы избежать замерзания и проблем с запуском в сильный мороз. Высокий клиренс помогает избегать проблем с проходимостью», — сообщил в разговоре с «Нашим городом» эксперт.

Нестеров считает, что дял тюменцев подойдут следующие бюджетные варианты:

  • Renault Duster — популярный кроссовер с полным приводом и хорошими показателями проходимости. Цена автомобиля начинается от 1,2 млн рублей, но можно найти бюджетные предложения на вторичном рынке.
  • Kia Rio — компактный седан с хорошими показателями зимней эксплуатации, системой обогрева сидений и доступной ценой (от 800 тыс. рублей).
  • Lada Vesta Cross — отечественный автомобиль с хорошей теплоизоляцией и полным приводом, идеально подходящий для тюменских зим.

Выбирая автомобиль для зимы в Тюмени, важно учитывать как технические характеристики, так и личные предпочтения водителя. В любом случае, тщательно подготовив машину к холодам, можно значительно повысить комфорт и безопасность на дорогах.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, в Тюменской области за последний год стоимость подержанных автомобилей возрастом до 15 лет снизилась на 9,1%, до 1 660 000 рублей. Особенно заметно упали цены на автомобили марок Chery, Renault и Kia.

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