В Тюменской области сегодня ночью ударят 32-градусные морозы

В Тюмени 23 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег во второй половине дня. Утром и термометры покажут -24…-25, к полудню потеплеет до -22…-19, в темное время суток ожидается -17…-12. Ветер будет дуть со скоростью 4,4-6 м/с.