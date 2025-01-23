В Тюменской области сегодня ночью ударят 32-градусные морозы

Posted 23 января, 01:03
Published 23 января, 01:03
Modified 23 января, 01:03
Updated 23 января, 01:03
В Тюмени 23 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег во второй половине дня. Утром и термометры покажут -24…-25, к полудню потеплеет до -22…-19, в темное время суток ожидается -17…-12. Ветер будет дуть со скоростью 4,4-6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:44, продолжительность дня 7 часов 50 минут.
В Тобольске 23 января ожидается малооблачная погода в первой половине дня, пасмурно и снег после обеда. Утром синоптики прогнозируют -28…-26, днем потеплеет до -23, в вечерние часы температура воздуха составит -21…-13. Ветер будет дуть со скоростью 3,8-6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 39 минут.
В Ишиме 23 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром температура воздуха составит до -24…-26, к полудню ожидается потепление до -23…-22, в вечерние часы столбики термометров покажут -24…-19. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-6,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33 закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 1 минута.