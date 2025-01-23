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Posted 23 января, 01:03

Published 23 января, 01:03

Modified 23 января, 01:03

Updated 23 января, 01:03

В Тюменской области сегодня ночью ударят 32-градусные морозы

В Тюменской области сегодня ночью ударят 32-градусные морозы

23 января 2025, 01:03
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, метель, снег в юго-восточных районах прогнозируют в четверг, 23 января, на юге Тюменской области метеорологи. Днем температура воздуха составит -16…-21, при прояснении до -26, в ночные часы столбики термометров опустятся до -27…-32.

В Тюмени 23 января ожидается облачная с прояснениями погода, снег во второй половине дня. Утром и термометры покажут -24…-25, к полудню потеплеет до -22…-19, в темное время суток ожидается -17…-12. Ветер будет дуть со скоростью 4,4-6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:44, продолжительность дня 7 часов 50 минут.

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В Тобольске 23 января ожидается малооблачная погода в первой половине дня, пасмурно и снег после обеда. Утром синоптики прогнозируют -28…-26, днем потеплеет до -23, в вечерние часы температура воздуха составит -21…-13. Ветер будет дуть со скоростью 3,8-6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:28, продолжительность дня 7 часов 39 минут.

В Ишиме 23 января метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром температура воздуха составит до -24…-26, к полудню ожидается потепление до -23…-22, в вечерние часы столбики термометров покажут -24…-19. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-6,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33 закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 1 минута.

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