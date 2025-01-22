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Posted 22 января, 11:16

Published 22 января, 11:16

Modified 22 января, 11:23

Updated 22 января, 11:23

Александр Моор вошел в двадцатку лучших губернаторов страны

Гордимся нашим? Александр Моор вошел в двадцатку лучших губернаторов страны

22 января 2025, 11:16
Фото: 1MI.

Александр Моор вошел в двадцатку лучших губернаторов страны

Сюжет
Губернаторы
Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в двадцатку лучших губернаторов страны. Поднялся он на три пункта вверх по сравнению с 2023 годом.

Согласно данным портала Медиалогии, Моор смог закрепиться в двадцатке за счет своей достойной и оперативной работы в чрезвычайных ситуациях. Это действия во время паводков в регионе и встреча с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.

Но и это еще не все. Моор занял второе место в рейтинге лучших лидеров Уральского федерального округа. Уступил победное место Моор губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, зато опередил Евгения Куйвашева (Свердловская область), Дмитрия Артюхова (ЯНАО), Руслана Кухарука (ХМАО) и Вадима Шумкова (Курганская область).

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Губернатор#Губернаторы
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