Гордимся нашим? Александр Моор вошел в двадцатку лучших губернаторов страны

Posted 22 января, 11:16
Published 22 января, 11:16
Modified 22 января, 11:23
Updated 22 января, 11:23
Согласно данным портала Медиалогии, Моор смог закрепиться в двадцатке за счет своей достойной и оперативной работы в чрезвычайных ситуациях. Это действия во время паводков в регионе и встреча с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.
Но и это еще не все. Моор занял второе место в рейтинге лучших лидеров Уральского федерального округа. Уступил победное место Моор губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, зато опередил Евгения Куйвашева (Свердловская область), Дмитрия Артюхова (ЯНАО), Руслана Кухарука (ХМАО) и Вадима Шумкова (Курганская область).
Ранее сообщалось о том, что Тюменский школьник воссоздал новогодний центр Тюмени в компьютерной игре.