Расческа — мой амулет. Тюменский морпех рассказал о том, что помогает ему на СВО

Posted 22 января, 11:13
Published 22 января, 11:13
Modified 22 января, 11:15
Updated 22 января, 11:15
Как рассказал боец порталу Вслух.РУ, контракт он подписал после очень долгих раздумий, хотя до этого даже не мог подумать о том, что работа для него идея о военной службе будет столь навязчивой. После подписания попал к морпехам.
При подписании контракта выбрал Севастополь. Не знал, что там базируется 810-я бригада морской пехоты. В Севастополе служил мой дед. Он воевал в Великую Отечественную на флоте с 1942 года, а после войны в течение еще восьми лет разминировал бухты. Оказавшись там, я был счастлив», — рассказал Кирилл.
Самым запоминающимся моментом стал эпизод, в котором боец оказался на волосок от смерти. Их катер перевернулся, попал в ловушку, плыть до берега бойцам пришлось буквально гребя по ледяной воде. Все снаряжение бойцы потеряли, утопили, но спаслись.
Отвечая на вопрос учеников военно-патриотического центра «Алый парус» боец рассказал, что не хватает многого, хотя необходимое все же есть. В первую очередь, нужны зарядки, одеяла и оборудование против дронов. Война сейчас другая, поэтому лично друг на друга нападать не нужно, а вот сталкиваться с машинами приходится очень часто.
Как бы то ни было, боец признался в том, что даже проведя в зоне СВО вот уже два года, возвращаясь назад, понимает, что поступил бы точно так же.
Также поделился Кирилл немного личным, рассказал, что с ним всегда хранится старый талисман, расческа от его дедушки.
Мне было 13 лет, когда он попросил меня подойти к нему. И дал мне расческу. Сказал, чтобы она была всегда со мной. С тех пор я с ней не расстаюсь, — рассказал Кирилл.
Ранее сообщалось о том, что под Курском погиб призванный в Тюмени экс-работник управления культуры.