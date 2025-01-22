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Posted 22 января, 11:13

Published 22 января, 11:13

Modified 22 января, 11:15

Updated 22 января, 11:15

Тюменский морпех рассказал о том, что помогает ему на СВО

Расческа — мой амулет. Тюменский морпех рассказал о том, что помогает ему на СВО

22 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.

Тюменский морпех рассказал о том, что помогает ему на СВО

Сюжет
Бойцы СВО
Тюменский морпех — 38-летний Кирилл уже два года служит в зоне СВО в морской пехоте, в знаменитой 810-й бригаде. До этого боец не имел боевого опыта, разве что срочная служба в два года. Зато — потомственный военный, а теперь — контрактник, повидавший очень многое.

Как рассказал боец порталу Вслух.РУ, контракт он подписал после очень долгих раздумий, хотя до этого даже не мог подумать о том, что работа для него идея о военной службе будет столь навязчивой. После подписания попал к морпехам.

При подписании контракта выбрал Севастополь. Не знал, что там базируется 810-я бригада морской пехоты. В Севастополе служил мой дед. Он воевал в Великую Отечественную на флоте с 1942 года, а после войны в течение еще восьми лет разминировал бухты. Оказавшись там, я был счастлив», — рассказал Кирилл.

Самым запоминающимся моментом стал эпизод, в котором боец оказался на волосок от смерти. Их катер перевернулся, попал в ловушку, плыть до берега бойцам пришлось буквально гребя по ледяной воде. Все снаряжение бойцы потеряли, утопили, но спаслись.

Отвечая на вопрос учеников военно-патриотического центра «Алый парус» боец рассказал, что не хватает многого, хотя необходимое все же есть. В первую очередь, нужны зарядки, одеяла и оборудование против дронов. Война сейчас другая, поэтому лично друг на друга нападать не нужно, а вот сталкиваться с машинами приходится очень часто.

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Как бы то ни было, боец признался в том, что даже проведя в зоне СВО вот уже два года, возвращаясь назад, понимает, что поступил бы точно так же.

Также поделился Кирилл немного личным, рассказал, что с ним всегда хранится старый талисман, расческа от его дедушки.

Мне было 13 лет, когда он попросил меня подойти к нему. И дал мне расческу. Сказал, чтобы она была всегда со мной. С тех пор я с ней не расстаюсь, — рассказал Кирилл.

Ранее сообщалось о том, что под Курском погиб призванный в Тюмени экс-работник управления культуры.

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