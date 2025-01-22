Расческа — мой амулет. Тюменский морпех рассказал о том, что помогает ему на СВО

Отвечая на вопрос учеников военно-патриотического центра «Алый парус» боец рассказал, что не хватает многого, хотя необходимое все же есть. В первую очередь, нужны зарядки, одеяла и оборудование против дронов. Война сейчас другая, поэтому лично друг на друга нападать не нужно, а вот сталкиваться с машинами приходится очень часто.