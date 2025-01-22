Лечиться нечем. В Тюменской области три поселения остались без аптек

Как сообщают жители Чикчинского муниципального образования, у них последняя аптека закрылась и не работает. Такая же ситуация в Якушах и Криводанова, здесь жителям приходится ездить за 20 километров, для того чтобы купить лекарства. Также жители сетуют на то, что на ситуацию смотрят сквозь пальцы руководители района и органы, отвечающие за здравоохранение.