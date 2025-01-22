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Posted 22 января, 11:52

Published 22 января, 11:52

Modified 22 января, 12:11

Updated 22 января, 12:11

В Тюменской области три поселения остались без аптек

Лечиться нечем. В Тюменской области три поселения остались без аптек

22 января 2025, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюменской области три поселения остались без аптек

Об аптечном дефиците сообщают жители нескольких поселков Тюменской области. Дело в том, что им попросту негде купить лекарства. На территории поселений не работают аптеки.

Как сообщают жители Чикчинского муниципального образования, у них последняя аптека закрылась и не работает. Такая же ситуация в Якушах и Криводанова, здесь жителям приходится ездить за 20 километров, для того чтобы купить лекарства. Также жители сетуют на то, что на ситуацию смотрят сквозь пальцы руководители района и органы, отвечающие за здравоохранение.

В Фапах лекарств нет!!! Руководство Мальковской амбулатории годами не может, или не хочет решать эту проблему! Бастрыкину писать на всех сразу?! Вы когда наведёте порядок?! Когда аптеки будут у населения?! Совести у вас нет. За столько лет до сих пор не решить этот вопрос, — пишут обеспокоенные жители.

Тем временем на ситуацию обратили внимание в администрации Тюменского района. Как рассказали представители ведомства, дело в том, что в селе Чикча нет возможности продавать лекарства из-за увольнения провизора. В других поселениях ситуация иная.

ФАПе села Якуши Чикчинского сельского поселения работает аптечный пункт, ведется розничная торговля лекарствами. По информации Областной больницы №19, в ФАПе деревни Криводанова открытие аптечного пункта возможно после того, как фельдшер пройдет специальное обучение», — сообщили представители администрации.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени тюменцев массово косит мутированный вирус гриппа.

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#Александр Смирнов#Общество#Болезни#Новости тюмени#Лекарства#Аптеки
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