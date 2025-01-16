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Posted 16 января, 07:54

Published 16 января, 07:54

Modified 16 января, 07:56

Updated 16 января, 07:56

В Тюменской области родились дети с лишними пальцам на руках и ногах

В Тюменской области родились дети с лишними пальцам на руках и ногах

16 января 2025, 07:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Тюменской области в 2024 году на свет появилось 16 детей с редкой генетической аномалией — полидактилией. У младенцев на руках или ногах было более 10 пальцев.

Такие данные озвучили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пишет 72.RU. По словам медиков, данная мутация является симптомом какого-либо генетического синдрома, следствием мутации в генах или же возникает из-за влияния вредных фактора во время беременности.

В 2023 году в Тюменской области родилось 9 малышей с полидактилией, в 2022 году в регионе было зарегистрировано всего шесть таких случаев.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых необычных и самых популярных имен, которые давали жители региона своим малышам в январе этого года.

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