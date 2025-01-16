В Тюменской области родились дети с лишними пальцам на руках и ногах

Posted 16 января, 07:54
Published 16 января, 07:54
Modified 16 января, 07:56
Updated 16 января, 07:56
Такие данные озвучили в департаменте здравоохранения Тюменской области, пишет 72.RU. По словам медиков, данная мутация является симптомом какого-либо генетического синдрома, следствием мутации в генах или же возникает из-за влияния вредных фактора во время беременности.
В 2023 году в Тюменской области родилось 9 малышей с полидактилией, в 2022 году в регионе было зарегистрировано всего шесть таких случаев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых необычных и самых популярных имен, которые давали жители региона своим малышам в январе этого года.