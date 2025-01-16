Абубакр и Айзере: какие необычные имена дают тюменцы своим детям

Posted 16 января, 07:25
Published 16 января, 07:25
Modified 16 января, 07:27
Updated 16 января, 07:27
По данным портала ЗАГС, в список самых популярных имен для девочек вошли Анна, София, Ева, Варвара и Василиса. Мальчиков назвали Александрами, Артемами, Михаилами, Иванами, Матвеями, Романами.
В число редких имен для девочек вошли Айзере, Раяна, Милада, Яна, Сафия, для мальчиков — Умар, Асим, Бронеслав, Мустафа и Абубакр.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году родился малыш с очень маленьким весом. Новорожденный весил менее 500 граммов, а его рост составлял 25 сантиметров.