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Posted 16 января, 07:25

Published 16 января, 07:25

Modified 16 января, 07:27

Updated 16 января, 07:27

Абубакр и Айзере: какие необычные имена дают тюменцы своим детям

Абубакр и Айзере: какие необычные имена дают тюменцы своим детям

16 января 2025, 07:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Тюменской области озвучили самые популярные и самые необычные имена, которые давали своим детям жители региона в январе 2025 года.

По данным портала ЗАГС, в список самых популярных имен для девочек вошли Анна, София, Ева, Варвара и Василиса. Мальчиков назвали Александрами, Артемами, Михаилами, Иванами, Матвеями, Романами.

Фото: Портал ЗАГС

В число редких имен для девочек вошли Айзере, Раяна, Милада, Яна, Сафия, для мальчиков — Умар, Асим, Бронеслав, Мустафа и Абубакр.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году родился малыш с очень маленьким весом. Новорожденный весил менее 500 граммов, а его рост составлял 25 сантиметров.

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