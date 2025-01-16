Рост практически в два раза: что подорожало в 2024 году в Тюмени?

Сливочное масло за год подорожало почти на 35,5% или более чем на 307 рублей (за килограмм). Средняя стоимость пачки весом 180 граммов и жирностью 82,5% превышает 250 рублей. Также существенно возросли цены на сметану (рост на 28,8%), творог (более 11%) и сыры (рост более чем на 14,4%).