Рост практически в два раза: что подорожало в 2024 году в Тюмени?

Posted 16 января, 07:03
Published 16 января, 07:03
Modified 16 января, 07:27
Updated 16 января, 07:27
За год стоимость красной икры увеличилась на 112%. Средняя цена 100-граммовой банки превысила 1 тысячу рублей, тогда как в конце 2023 года составляла 500-600 рублей.
Причиной подорожания икры стал рекордно низкий уровень вылова рыбы за последние 20 лет — он сократился на треть. Также определенное влияние оказали рост различных накладных расходов, в частности, на хранение и транспортировку.
Существенно повысились цены и на рыбу семейства лососевых — до 25%. В настоящее время в торговых сетях килограмм филе или стейков охлажденного лосося стоит в среднем от 2600 до 4000 рублей. За тушку рыбы весом 1,5 килограмма придется заплатить около 1700 рублей, за крупного лосося (4,5 килограмма) — более 13 тысяч рублей.
По прогнозам вице-президента и исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, в 2025 году рынок рыбы и морепродуктов продолжит дорожать. Рост цен может составить от 5 до 20%. Причем, вырастет стоимость не только на красную рыбу, но и на треску, пикшу и палтуса из-за сокращения объемов вылова на 20%.
Рост стоимости мясной продукции в Тюменской области по итогам 2024 года составил от 4 до 17,3%. Свинина и говядина подорожали на 5,4% — до 370 и 565 рублей за килограмм. Баранина выросла в цене на 17,3% — килограмм данного мяса сегодня продают за 915 рублей.
Цены на индейку увеличились более чем на 15% — стоимость килограмма превысила 500 рублей. Куриное мясо подорожало в среднем на 6% — в среднем килограмм стоит более 300 рублей. Куриное филе продают по 350-400 рублей за килограмм, килограмм голеней, крыльев и бедер стоит в среднем 200-290 рублей.
Стоимость молока выросла за 12 месяцев 2024 года более чем на 23-39%. В среднем литр молока в Тюмени продают сегодня за 96-119 рублей.
Сливочное масло за год подорожало почти на 35,5% или более чем на 307 рублей (за килограмм). Средняя стоимость пачки весом 180 граммов и жирностью 82,5% превышает 250 рублей. Также существенно возросли цены на сметану (рост на 28,8%), творог (более 11%) и сыры (рост более чем на 14,4%).
По прогнозам экспертов, в 2025 году молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло продолжат дорожать. В среднем повышение стоимости составит 10-15%. Причиной роста цен станут увеличение расходов на корма, энергоресурсы, логистику, а также высокая ключевая ставка.
Среди овощей лидером по подорожанию стал картофель. Стоимость данного за последний год увеличилась на 95%. Если в начале января 2024 года килограмм стоил порядка 27 рублей, то сегодня более 53 рублей.
По информации тюменских властей, причинами роста цен на картофель стало снижение урожайности вследствие майских заморозков.
В 2024 году также в Тюменской области существенно выросли цены и на капусту, морковь, лук. В частности, капуста подорожала на 42,5% — с 32 до 46,17 рубля, морковь на 20,8% — до 50 рублей, стоимость лука увеличилась на 62% — с 34,84 до 56,44 рубля.
Цены на огурцы выросли за год более чем на 20% — год назад килограмм стоит 284 рубля, сегодня более 330 рублей. Стоимость томатов увеличилась на 17,7% (до 269 рублей). Яблоки и груши подорожали на 15-21% — до 156 и 329 рублей за килограмм соответственно.
За последний год килограмм сахара в Тюменской области подорожал на 9,1% — до 78 рублей. Одновременно с увеличились цены на кондитерские изделия — на 7,4%.
Стоимость хлеба в регионе увеличилась в среднем на 10%. Средняя стоимость 300-граммовой буханки превысила 65 рублей. И, по прогнозам аналитиков, стоимость хлеба продолжит увеличиваться вследствие ряда факторов: роста транспортных расходов, расходов на закупку сырья и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области величина прожиточного минимума выросла в 2025 году в среднем на 14%. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сегодня составляет более 19 тысяч рублей.