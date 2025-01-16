У тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой

Posted 16 января, 05:28
Published 16 января, 05:28
Modified 16 января, 05:30
Updated 16 января, 05:30
По словам мамы пострадавшего ребенка, девочка находилась на индивидуальном питании из-за непереносимости некоторых продуктов — в КШП «Центральный» готовили для школьницы индивидуальные обеды. Что стало причиной проявления острой аллергии — до сих неизвестно.
«После всей произошедшей ситуации сотрудники КШП „Центральный“ пытались возложить ответственность на ребенка, якобы она что-то не то съела. Не принесли извинений, самочувствием ребенка не интересовались», — рассказала мама девочка 72.RU.
Женщина обратилась с жалобой на КШП «Центральный» в прокуратуру — были проведены проверки, в том числе с Роспотребнадзором. В работе предприятия выявили нарушения, в отношении КШП завели два административных дела.
В заявлении тюменки в надзорные ведомства сказано, что классный руководитель обращался к сотрудникам столовой, чтобы они предоставили технологические карты блюд, которые ела девочка. Однако данные документы предоставлены так и не были по причине их отсутствия.
По словам мамы пострадавшей школьницы, в настоящее время в школьную столовую ее дочь не ходит.
Ранее «Наш Город» писал, что комбинат школьного питания «Центральный» уличили в нарушении санитарных норм. На предприятии в антисанитарных условиях готовили еду для детей.