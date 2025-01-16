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Posted 16 января, 05:28

Published 16 января, 05:28

Modified 16 января, 05:30

Updated 16 января, 05:30

У тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой

У тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой

16 января 2025, 05:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Девочка попала в больницу с острой аллергией после школьного обеда — с отеком голосовых связок, гортани и лица. Инцидент произошел осенью 2024 года.

По словам мамы пострадавшего ребенка, девочка находилась на индивидуальном питании из-за непереносимости некоторых продуктов — в КШП «Центральный» готовили для школьницы индивидуальные обеды. Что стало причиной проявления острой аллергии — до сих неизвестно.

«После всей произошедшей ситуации сотрудники КШП „Центральный“ пытались возложить ответственность на ребенка, якобы она что-то не то съела. Не принесли извинений, самочувствием ребенка не интересовались», — рассказала мама девочка 72.RU.

Женщина обратилась с жалобой на КШП «Центральный» в прокуратуру — были проведены проверки, в том числе с Роспотребнадзором. В работе предприятия выявили нарушения, в отношении КШП завели два административных дела.

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В заявлении тюменки в надзорные ведомства сказано, что классный руководитель обращался к сотрудникам столовой, чтобы они предоставили технологические карты блюд, которые ела девочка. Однако данные документы предоставлены так и не были по причине их отсутствия.

По словам мамы пострадавшей школьницы, в настоящее время в школьную столовую ее дочь не ходит.

Ранее «Наш Город» писал, что комбинат школьного питания «Центральный» уличили в нарушении санитарных норм. На предприятии в антисанитарных условиях готовили еду для детей.

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