Питание в тюменские школы и сады привозили с немытой кухни

Как писал «Наш Город», предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру РФ на департамент образования Тюмени, который выбирает недобросовестных поставщиков. По их словам, заключившие контракт фирмы набирают продукты под тендеры у поставщиков, но не платят.