Питание в тюменские школы и сады привозили с немытой кухни

Posted 13 января, 06:06
Published 13 января, 06:06
Modified 13 января, 06:08
Updated 13 января, 06:08
Проверка проходила с участием специалистов Роспотребнадзора. В производственных помещениях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В числе прочего, на комбинате не по регламенту использовали холодильники, неправильно хранили продукты и убирали помещения.
«Семь ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Им назначены штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей. Директорам комбината школьного питания и образовательных учреждений внесены представления», — рассказали в прокуратуре региона.
Блюдами «Центрального» комбината кормили учеников тюменских школ №88 и №51, лицея №34 и воспитанников детских садов №112 и №42.
Как писал «Наш Город», предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру РФ на департамент образования Тюмени, который выбирает недобросовестных поставщиков. По их словам, заключившие контракт фирмы набирают продукты под тендеры у поставщиков, но не платят.