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Posted 13 января, 06:06

Published 13 января, 06:06

Modified 13 января, 06:08

Updated 13 января, 06:08

Питание в тюменские школы и сады привозили с немытой кухни

Питание в тюменские школы и сады привозили с немытой кухни

13 января 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Прокуратура выявила антисанитарию на комбинате школьного питания «Центральный» в Тюмени. Оттуда готовые блюда отправляли в три городские школы и два детских сада.

Проверка проходила с участием специалистов Роспотребнадзора. В производственных помещениях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В числе прочего, на комбинате не по регламенту использовали холодильники, неправильно хранили продукты и убирали помещения.

«Семь ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ, ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Им назначены штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей. Директорам комбината школьного питания и образовательных учреждений внесены представления», — рассказали в прокуратуре региона.
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Блюдами «Центрального» комбината кормили учеников тюменских школ №88 и №51, лицея №34 и воспитанников детских садов №112 и №42.

Как писал «Наш Город», предприниматели пожаловались в Генпрокуратуру РФ на департамент образования Тюмени, который выбирает недобросовестных поставщиков. По их словам, заключившие контракт фирмы набирают продукты под тендеры у поставщиков, но не платят.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Школы#Детский сад
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