Тюменскую объездную парализовала пробка из серьезного ДТП

Posted 16 января, 03:56
Published 16 января, 03:56
Modified 16 января, 04:21
Updated 16 января, 04:21
Как пояснили «Нашему Городу» в Госавтоинспекции, там перевернулся автомобиль Renault. Легковушка перегородила одну из полос движения. Пострадал пассажир иномарки.
Движение затруднено на участке от Московского тракта до ЖК «Юнион». Также из-за дорожно-транспортного происшествия в пробке стоят водители на участке Закалужской — от Червишевского до Московского тракта, на Федюнинского — до ТЦ «Орион» до Червишевского тракта.
На Червишевском тракте движение затруднено от Молодежной до Зои Космодемьянской. Очевидцы сообщают, что на улице Зои Космодемьянской сбили человека. В Госавтоинпекции сообщили, что на улице З. Космодемьянской водитель Mercedes сбил пешехода 2007 г. р. Молодой человек перебегал дорогу вне пешеходного перехода — в результате ДТП он получил травму спины.
В пробке стоят водители на Трактовой, Мориса Тореза, Мельникайте — от Дмитрия Мендлеева до Республики и от Котовского до Републики. Также движение затрудненно на Пермякова, 50 лет ВЛКСМ — от Воровского до Таймырско, Республики — от Парфеново до Профсоюзной.
Традиционно затор наблюдается на 50 лет Октября, Профсоюзной, 2-й Луговой, Челюскинцев и т. д. В целом дорожная ситуация в городе оценивается в 7 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 18 января до 20 ноября 2025 года будет закрыта для транспорта улица Джанбровского. Данная мера вызвана проведением работ по строительству новой дорожной развязки.