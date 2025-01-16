Тюменскую объездную парализовала пробка из серьезного ДТП

В пробке стоят водители на Трактовой, Мориса Тореза, Мельникайте — от Дмитрия Мендлеева до Республики и от Котовского до Републики. Также движение затрудненно на Пермякова, 50 лет ВЛКСМ — от Воровского до Таймырско, Республики — от Парфеново до Профсоюзной.