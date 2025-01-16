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Posted 16 января, 04:22

Published 16 января, 04:22

Modified 16 января, 04:24

Updated 16 января, 04:24

Прожиточный минимум в Тюменской области вырос до 17 773 рублей

Прожиточный минимум в Тюменской области вырос до 17 773 рублей

16 января 2025, 04:22
Фото: 1MI.
Величина прожиточного минимума на душу населения в регионе была увеличена с 1 января 2025 года.

Согласно опубликованному постановлению правительства Тюменской области, рост составил более 14%. В 2024 года прожиточный минимум составлял 15 453 рубля.

Для трудоспособного населения с 1 января прожиточный минимум составляет 19 329 рублей (год назад 16 844 рубля), для пенсионеров — 15 250 рублей (годом ранее 13 290 рублей), для детей — 17 201 (год назад 14 989).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в январе была проведена индексация детских пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума. В частности, увеличились размеры выплат при рождении ребенка и из материнского капитала.

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