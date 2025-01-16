Прожиточный минимум в Тюменской области вырос до 17 773 рублей

Posted 16 января, 04:22
Published 16 января, 04:22
Modified 16 января, 04:24
Updated 16 января, 04:24
Согласно опубликованному постановлению правительства Тюменской области, рост составил более 14%. В 2024 года прожиточный минимум составлял 15 453 рубля.
Для трудоспособного населения с 1 января прожиточный минимум составляет 19 329 рублей (год назад 16 844 рубля), для пенсионеров — 15 250 рублей (годом ранее 13 290 рублей), для детей — 17 201 (год назад 14 989).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в январе была проведена индексация детских пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума. В частности, увеличились размеры выплат при рождении ребенка и из материнского капитала.