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Posted 16 января, 04:35

Published 16 января, 04:35

Modified 16 января, 04:53

Updated 16 января, 04:53

В Тюмени за взятку задержали силовика

В Тюмени за взятку задержали силовика

16 января 2025, 04:35
Фото: 1MI.
Сотрудника Госавтоинспекции обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, инцидент произошел 12 января. В районе улицы Кремлевской сотрудник ДПС остановил один из автомобилей. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ДПС-ник предложил автовладельцу «откупиться» от ответственности за 50 тысяч рублей — последний согласился и, сняв денежную сумму в банкомате, передал ее госавтоинспектору.

Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, в настоящее время сотрудник ДПС задержан. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Госавтоинспекции «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудник ДПС понесет наказание в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что депутата Тюменской городской думы Андрея Кима отправили в колонию на два года за взяточничество и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Ким, занимая должность депутата, неоднократно получал деньги от бизнесменов в обмен на содействие в получении госконтрактов.

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