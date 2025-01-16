В Тюмени за взятку задержали силовика

Posted 16 января, 04:35
Published 16 января, 04:35
Modified 16 января, 04:53
Updated 16 января, 04:53
По версии следствия, инцидент произошел 12 января. В районе улицы Кремлевской сотрудник ДПС остановил один из автомобилей. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ДПС-ник предложил автовладельцу «откупиться» от ответственности за 50 тысяч рублей — последний согласился и, сняв денежную сумму в банкомате, передал ее госавтоинспектору.
Как сообщили в СУ СК по Тюменской области, в настоящее время сотрудник ДПС задержан. В ближайшее время следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе Госавтоинспекции «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.
«В случае установления вины сотрудник ДПС понесет наказание в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что депутата Тюменской городской думы Андрея Кима отправили в колонию на два года за взяточничество и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Ким, занимая должность депутата, неоднократно получал деньги от бизнесменов в обмен на содействие в получении госконтрактов.